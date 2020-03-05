السعودية: تعليق العمرة مؤقتاً للمواطنين والمقيمين في المملكة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الكويت، القاهرة:”الخليج 365”

أعلنت السعودية، أمس الأربعاء، أنه تقرر إيقاف العمرة مؤقتاً للمواطنين والمقيمين في المملكة؛ بناء على توصية اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات وضع فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد- 19)، وسُجلت حالتا وفاة؛ جرّاء الإصابة بالفيروس في دولة عربية، في العراق؛ حيث أعلنت محافظة السليمانية بإقليم كردستان تعليق إقامة صلاة الجمعة في المساجد.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن مصدر بوزارة الداخلية القول في بيان، إن إيقاف العمرة مؤقتاً للمواطنين والمقيمين في المملكة، قرار يخضع للمراجعة بشكل مستمر، وإيقاف العمل به متى ما انتفت الأسباب التي دعت إليه. وأشار إلى أن ذلك يأتي انطلاقاً من حرص المملكة على دعم الجهود العالمية والمنظمات الدولية، وبالأخص منظمة الصحة العالمية؛ لوقف انتشار الفيروس، ومحاصرته، والقضاء عليه.

تعليق مؤقت

كما لفت إلى أن ذلك يأتي أيضاً امتداداً لقرارات المملكة، القاضية بتعليق الدخول لأغراض العمرة، وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتاً من خارج المملكة، وتعليق الدخول بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي يشكل انتشار الفيروس منها خطراً، وتعليق استخدام المواطنين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بطاقة الهوية الوطنية للتنقل من وإلى المملكة.

وأكد وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، أمس الأربعاء، إصابة جديدة لسعودي. وأضاف أن حالة المواطن الأول المصاب ب«كورونا» مستقرة. وقال الوزير في مؤتمر صحفي حول مستجدات فيروس «كورونا»، إن النتائج أظهرت سلامة 59 شخصاً من المخالطين ال70 للسعودي المصاب بالفيروس.

يذكر أن الوزارة أكدت في وقت سابق، تجهيز أكثر من 1400 غرفة عزل في مستشفيات السعودية؛ لاستخدامها في علاج الحالات المتقدمة من المصابين بأعراض مرضية شديدة.

من جهة أخرى، سجل العراق، امس، حالتي وفاة بفيروس «كورونا» المستجد على مستوى العالم العربي، حيث قالت وزارة الصحة بإقليم كردستان، إن رجلاً مسناً في السبعين من العمر توفي؛ جرّاء المرض في محافظة السليمانية. وسجلت الوزارة في الإقليم ست حالات إصابة بالفيروس، جميعها في السليمانية. وأعلن عن تسجيل حالة الوفاة الثانية لسيدة في العاصمة بغداد.

وكانت الوزارة أعلنت، أول أمس، عن وضع نحو 2564 شخصاً من العائدين من إيران في الحجر الصحي، موزعين على عدد من المراكز بالإقليم؛ وذلك لإجراء الفحوص اللازمة لهم.

وأعلن العراق عن اكتشاف 31 حالة إصابة بالفيروس حتى الآن، وهم طالب إيراني عاد لبلده بعد ذلك، إضافة إلى 30 عراقياً زاروا إيران مؤخراً.

منتجع لاستقبال المصابين

Advertisements

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة عدم تسجيل أية حالة إصابة جديدة ب«كورونا» ليبقى العدد المعلن عند 56 حالة. وقالت وكيلة وزارة الصحة المساعدة لشؤون الصحة العامة الدكتورة بثينة المضف: إن الفريق الطبي يقوم بالإشراف على حالتين لسيدتين كويتيتين في العقد السابع، تعانيان أمراضاً مزمنة، وأدخلتا إلى العناية المركزة، حالة إحداهن مستقرة، والثانية حرجة.

على الصعيد ذاته، ذكرت المضف، أنه تم استلام محجر منتجع «الجون»، ويجري تجهيزه؛ لاستقبال أي قادمين تنطبق عليهم شروط الحجر الصحي.

وقالت: إن «الصحة» تراقب الوضع بشكل عام في العالم، وتحدد مدى الحاجة لمزيد من الإجراءات الاحترازية التي ستعلنها في حينها، مشددة على التقيد بجميع الإجراءات الوقائية.

مستشفيات لبنانية تتأهب

وفي لبنان، جهزت السلطات مستشفيات حكومية في 8 مناطق على الأقل، في إطار خطة استباقية؛ لمواجهة الفيروس، بعد تسجيل 13 إصابة في نحو أسبوعين، وفق ما أعلن وزير الصحة حمد حسن لوكالة «فرانس برس». وأكد الوزير اللبناني، أن منظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية صنفت لبنان أنه ما يزال في مرحلة احتواء فيروس «كورونا»، ولم يصل إلى مرحلة الانتشار. وحذر في مؤتمر صحفي مشترك مع «الصحة العالمية» من خطورة الشائعات التي تبث الرعب والهلع بين الناس، مؤكداً أن المسؤولين يستندون إلى معطيات تقدمها إدارة مستشفى رفيق الحريري الجامعي، الذي خُصص لاستقبال الحالات المصابة بالفيروس المذكور.

وقال حسن: إن الفيروس لا يحتاج إلى تأشيرة للدخول أو جواز عبور، وأن مسؤولية الجميع الحد من انتشاره، مؤكداً أن «الوضع في لبنان حتى تاريخه تحت السيطرة ومطمئن وآمن».

الصحة العالمية تحذر

ومن جهتها، قالت المتحدثة باسم «الصحة العالمية»: «نحن هنا لمعاونة السلطات اللبنانية؛ لنشر المعلومات الصحيحة، وإن نشر معلومة واحدة غير صحيحة من الممكن أن تعرض حياة الناس للخطر، وتصيبهم بالهلع» محذرةً من نشر المعلومات الخاطئة بشأن الفيروس.

وتناول مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي الدكتور فراس أبيض تجهيزات المستشفى الذي يضم مركز الترصد الوبائي، إلى جانب وجود قسم معزول بشكل كامل، يضم 124 سريراً، و12 غرفة للعناية الفائقة، إضافة إلى قسم طوارئ خاص بالقسم المعزول. وأشار إلى وجود مختبر مجهز وهو الوحيد المعتمد لإجراء الفحص المتعلق بفيروس «كوفيد 19». وقد أجرى المستشفى منذ 20 فبراير/‏‏‏‏شباط الماضي 400 فحص، تتعلق بالفيروس سجل منها إصابة 13 شخصاً حتى الآن.

وأعلنت المطارات المصرية، عن رفع درجة الاستعداد للحد الأقصى، لمواجهة فيروس «كورونا»، والحد من انتشاره؛ عبر تطبيق أعلى معايير السلامة والأمان ودرجات الوقاية؛ وذلك بعد الإعلان عن إصابة شخصين. ونفى مجلس الوزراء المصري، إخلاء المدارس. وقال المركز الاعلامي التابع للمجلس ان جميع المدارس بكافة محافظات الجمهورية خالية تماماً من أي فيروسات وبائية. وأعلنت وزارة الصحة الجزائرية عن تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة. وسجلت المغرب حالة إصابة واحدة، ومثلها تونس، كما أعلنت قطر عن ارتفاع عدد الإصابات لديها إلى 8 حالات، وسلطنة عُمان إلى 9 حالات.