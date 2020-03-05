بايدن يفوز في «الثلاثاء الكبير» وبلومبيرج ينسحب



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق نائب الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، أمس الأول الثلاثاء، انتصاراً مذهلاً في انتخابات «الثلاثاء الكبير» التمهيدية الخاصة بالديمقراطيين، بعدما فاز بأصوات مواطنيه في الجنوب والغرب الأوسط ونيو إنجلاند، كما أعلن الملياردير مايكل بلومبيرج انسحابه ودعمه للأخير، في مقابل السيناتور الاشتراكي بيرني ساندرز المتقدم في كاليفورنيا، والذي تعهد بالفوز وهزيمه الرئيس الحالي دونالد ترامب.

وفاز بايدن الذي كان في وضع شديد الصعوبة قبل أسابيع فقط، بتسع من 14 ولاية شاركت في التصويت الذي سيحدد اختيار منافس ترامب في الانتخابات المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. وبعد فوزه الكبير في ساوث كارولاينا، أصبح بايدن (77 عاماً) بطلاً بالإجماع لدى الجناح المعتدل في الحزب في مواجهة اليساري ساندرز (78 عاماً) الذي يحظى بدعم فئة الشباب.

وقال بايدن أمام حشد من أنصاره في لوس أنجلوس: «لكل الذين لم يؤخذوا في الحسبان وتُركوا جانباً، هذه حملتكم». وأضاف: «نحن حاضرون بقوة». وحقق بايدن بدعم كبير من الأمريكيين من أصل إفريقي والمعتدلين وكبار السن انتصارات في ألاباما وآركنسو وماساتشوستس، ومينيسوتا ونورث كارولاينا، وأوكلاهوما وتنيسي وفيرجينيا. وكان مركز إديسون للأبحاث توقع فوز بايدن في تكساس، وهي بمثابة الجائزة الكبرى بعد كاليفورنيا.

وعقب تحقيقه نتائج متدنية، أعلن بلومبرج، أمس الأربعاء، انسحابه، مقدماً دعمه لبايدن. وقال في بيان: «قبل ثلاثة أشهر ترشحت للانتخابات الرئاسية للفوز على دونالد ترامب. اليوم (أمس الأربعاء) انسحب من السباق للسبب نفسه: الفوز على دونالد ترامب؛ إذ بات واضحا في نظري أن الاستمرار سيجعل تحقيق هذا الهدف أكثر صعوبة».

وفاز ساندرز الذي حل أولاً في الولايات السابقة في كولورادو ويوتا، وفي موطنه فيرمونت. وتوقعت وكالات إعلامية أن يفوز في كاليفورنيا التي يمثل نوابها وعددهم 415 أكبر كتلة في سباق الترشح.

وفاز بايدن وساندرز بنحو ثلث الأصوات بعد ورود نتائج 73% من الدوائر الانتخابية. وقال ساندرز: «سنفوز بترشيح الحزب الديمقراطي وسنهزم أخطر رئيس في تاريخ هذا البلد». وبشكل إجمالي يتقدم بايدن على ساندرز إلى الآن، بواقع 385 صوتاً، مقابل 325 في أصوات النواب. ويحتاج المرشح إلى 1991 صوتاً للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي في أول اقتراع في مؤتمر الحزب في يوليو/تموز.

وكانت ليلة صعبة أيضاً بالنسبة لإليزابيث وارين التي جاءت متأخرة عن ساندرز وبايدن بفارق كبير في أغلبية الولايات، وخسرت أمامهما في موطنها ماساتشوستس التي فاز بها بايدن.

وجرى التنافس في «الثلاثاء الكبير» على أكثر من ثلث أصوات النواب الذين سيختارون المرشح النهائي في مؤتمر في يوليو/تموز المقبل، مما أعطى بعض الوضوح أخيراً في سير سباق الرئاسة. وتجرى المنافسات المقبلة في العاشر من مارس/آذار في ولايات أيداهو وميشيجان ومسيسبي، وميزوري ونورث داكوتا وواشنطن.

وتستمر الحملة بوتيرة متسارعة خلال الأسبوعين المقبلين، حيث يدلي نحو ألف آخرين من المندوبين بأصواتهم، في اقتراع بولاية فلوريدا المتأرجحة عادة بين الديمقراطيين والجمهوريين يوم 17 مارس/آذار الجاري. (رويترز)