عشرات الإصابات بين المتظاهرين في ساحة الخلاني ببغداد

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كشف عضو مفوضية حقوق الإنسان في العراق، علي البياتي، امس الأربعاء، عن حصيلة أحداث ساحة الخلاني في بغداد، أمس الأول الثلاثاء، التي بلغت عشرات الإصابات في صفوف المتظاهرين، فيما طرح زعيم ائتلاف «النصر»، رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي، مبادرة لتجاوز أزمة الثقة، وفراغ السلطة، حيث دعا إلى تشكيل حكومة مستقلة بإشراك الناشطين، ولجان إشراف مشتركة.

وقال البياتي، في بيان، إن «الإصابات بالغاز المسيل الدموع وبنادق الصيد كانت بكثافة عالية، أمس الأول الثلاثاء، في صفوف المتظاهرين». وأوضح أن «الاصابات كانت اكثر من 100 حالة اختناق، واكثر من 50 إصابة ببنادق صيد، وأكثر من 10 إصابات بالقنابل الصوتية، فضلاً عن حرق المحال التجارية في ساحة الخلاني».

وأشار البياتي إلى أن «بعض المجاميع استهدفت القوات الأمنية بالمولوتوف، والقنابل الهجومية في ساحة الخلاني، فضلاً عن تعرض الناشط المدني (حسين رحم) إلى طعن بالسكاكين في شارع السعدون»، لافتاً إلى «حدوث مشاجرة قرب ساحة الخلاني، وتطورت إلى استخدام الأسلحة، ما أدى إلى وقوع أربع إصابات خطيرة».

من جهة أخرى، قال العبادي في بيان، «نطالب جميع الأطراف بحلول تضامنية تخرج البلاد من أزمتها، وبضرورة التحلي بالحكمة وروح التسوية بعيداً عن المصالح الضيقة والسقوف العالية ومجازفة المغامرات». وأوضح أنه «لتجاوز أزمة الثقة وفراغ السلطة، وانطلاقاً من مسؤولياتنا الوطنية، نطرح مبادرة تتمثل في أن يكلّف الرئيس العراقي شخصية مستقلة كفوءة وقوية لرئاسة الحكومة خلال 15 يوماً. كذلك تشكيل حكومة مصغرة لإدارة المرحلة الانتقالية على ألا يتجاوز عمرها سنة واحدة من تاريخ تسلمها المسؤولية». وتضمنت مبادرة العبادي أيضاً، «مهام الحكومة الأساس، وهي إجراء انتخابات مبكرة نزيهة بشراكة بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي)، وبتاريخ أقصاه نهاية العام الحالي، وضبط الأمن، وحصر السلاح بيد الدولة، وتقديم الجناة بحق المتظاهرين، وقوات الأمن، إلى العدالة، وحياد القرار الوطني. كذلك إلزام رئيس الوزراء المكلّف بتشكيل حكومة بعيداً عن المحاصصة الحزبية المقيتة، مع الحفاظ على تمثيل التنوع المجتمعي الوطني. فضلاً عن إشراك الكفاءات المهنية ومن الناشطين في الحكومة، وتعيين مستشار لرئيس الوزراء لشؤون المطالب الجماهيرية، لضمان إشراك الجمهور في إدارة المرحلة الانتقالية». وختم العبادي مبادرته بطلب «تشكيل لجان خاصة (ثلاثية الأطراف) من الحكومة، وبعثة الأمم المتحدة، (يونامي)، والمتظاهرين، للإشراف على إجراء الانتخابات، ولجان التحقيق الخاصة بقتل المتظاهرين وقوات الأمن، وإعادة بسط الأمن في المحافظات العراقية».

وفي الشأن السياسي، دعا النائب البرلماني عن تحالف «الفتح» حسين اليساري، محمد توفيق علاوي المعتذر عن تكليفه بتشكيل الحكومة المقبلة، إلى الكشف عن الجهات التي مارست ضغوطاً عليه أثناء محاولته تشكيل الحكومة لإيضاح الصورة للرأي العام والقوى السياسية. كما أكد نائب رئيس الوزراء العراقي السابق، بهاء الأعرجي، في تغريدة له على موقع «تويتر» أن «كثرة عدد المرشحين لرئاسة الوزراء، دليل على غياب الكتلة الأكثر عدداً، كما أنها تعكس هشاشة التحالفات وضعف قياداتها، ما يؤدي إلى نتيجة مفادها تسفيه قيمة هذا المنصب». وأضاف أن «كل ذلك لم يحدث صدفة».