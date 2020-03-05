واشنطن تبلغ السودان بإنهاء جميع العقوبات الاقتصادية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الخرطوم:عماد حسن

تلقى البنك المركزي في السودان، أمس الأربعاء، خطاباً من مدير مكتب العقوبات في الخارجية الأمريكية، يفيد بإنهاء جميع العقوبات الاقتصادية المطبقة على السودان. وأعلن محافظ البنك المركزي السوداني، بدرالدين عبدالرحيم إبراهيم، في بيان صحفي، إنهاء جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان، بموجب الأمرين التنفيذيين 13067 و13412، الصادرين منذ 12 أكتوبر/تشرين الأول 2017. ونوه المحافظ، بأنه بموجب إلغاء هذين الأمرين، سترفع العقوبات عن 157 مؤسسة سودانية، باستثناء بعض الأفراد والمؤسسات التي لها ارتباطات بأحداث دارفور. وأشار البيان إلى أن رفع العقوبات ليس لديه أي علاقة بمسألة التحويلات البنكية.

وخاطب «المركزي» السوداني جميع المصارف السودانية والمصارف المركزية العربية والمراسلين، وأبلغهم بالقرارات الجديدة، بهدف تنشيط الحركة المالية بين البلدان لزيادة المنفعة المشتركة.

على صعيد آخر، وصل رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فكي، أمس الأربعاء، إلى الخرطوم في زيارة رسمية للسودان، يبحث خلالها سير عملية الانتقال السياسي بالبلاد. وتستغرق زيارة فكي إلى الخرطوم يومين، يلتقي خلالهما رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان ونائبه الفريق أول محمد حمدان حميدتي ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك ووزيرة الخارجية أسماء محمد عبدالله.

وقالت مصادر دبلوماسية، إن رئيس المفوضية الإفريقية سيبحث سير عملية الانتقال السياسي والسلام في السودان. وسيبحث فكي مع المسؤولين السودانيين قضية مثول المطلوبين أمام القضاء، وعلى رأسهم الرئيس المعزول عمر البشير أمام محكمة الجنايات الدولية وتعاون الخرطوم معها.

وكان رئيس المجلس السيادي في السودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، قد دعا إلى «ضرورة الاستفادة من المصالحة الوطنية التي تمت في بعض الدول واتباعها للمضي بالبلاد إلى الأمام». وتعهد البرهان، خلال مخاطبته حشداً من قادة الإدارات الأهلية في القصر الرئاسي بالخرطوم، بالتزام القوات المسلحة السودانية حماية الثورة الشعبية والمدنيين ومساعدة الحكومة التنفيذية لتجاوز هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ البلاد.

(وكالات)