«خليفة التربوية» تبدأ مقابلة المرشحين للجائزة الأحد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:إيمان سرور



أكدت أمل العفيفي، الأمين العام لجائزة خليفة التربوية ل«الخليج» أن المقابلات الشخصية لتقييم الأعمال المرشحة للدورة الحالية للجائزة تبدأ يوم الأحد المقبل، في مقر الجائزة بأبوظبي، وتستمر حتى إبريل/‏ نيسان المقبل، مشيرة إلى توقف الزيارات الميدانية التي انطلقت في الأسبوع الماضي نظراً لتعطيل المدارس.

وقالت إن لجان التقييم تضم في عضويتها نخبة من المتخصصين في مختلف مجالات الجائزة المطروحة في الدورة الحالية، وتقوم هذه اللجان بتقييم شامل للعمل المرشح خلال الزيارة الميدانية، والاطلاع على ما تم إنجازه والتحديات والصعوبات التي واجهت فريق العمل، وكذلك الدروس والتجارب المستفادة التي ساهمت في ترسيخ ورفع معدلات الإنجاز.

ولفتت العفيفي إلى أن الجائزة شهدت في دورتها الحالية إقبالاً كبيراً من المرشحين من داخل الميدان التربوي محلياً، وعربياً، في التنافس على المجالات المطروحة في الدورة الحالية وعددها تسعة مجالات موزعة على 18 فئة.