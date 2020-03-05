«التعلم عن بُعد» يستنهض طاقات المدارس وينعش سوق الحواسيب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمد إبراهيم

تعمل المدارس في مختلف إمارات الدولة، على قدم وساق؛ للانتهاء من جاهزية البيئة التعلمية الذكية، التي تواكب أهداف ومسارات «التعليم عن بُعد»؛ تلك المبادرة التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم، مؤخراً؛ لضمان استدامة التعليم في وقت الأزمات والكوارث.

في وقت أكد خبراء وتربويون، ل«الخليج»، أن «التعليم عن بُعد»؛ مبادرة استنهضت طاقات المدارس، لاسيما الخاصة التي تركز على استكمال منصاتها الذكية؛ لتطبيق هذا النوع من التعليم، وتحقيق نتائج مشرفة مع أول مواجهة حقيقية مع تلك التجربة.

فيما أكد عدد من أولياء الأمور ل«الخليج»، أن المبادرة أسهمت في انتعاش كبير في سوق الحواسيب والتقنيات الذكية ووسائل التعليم الذكية، بما تتضمنه من «حواسيب وأجهزة لوحية، وهواتف ذكية»؛ إذ يركز الجميع على تجهيز البيئة المناسبة؛ لتعليم الأبناء عن بُعد.

في وقت خاض نحو 85 ألفاً و523 طالباً وطالبة في المرحلة الثانية، التي تضم الصفوف من «الخامس إلى الثامن»، أمس الأربعاء، تجربة «التعلم عن بُعد»؛ حيث جاء دوام الطلبة اعتيادياً في المدارس، وطبقوا المبادرة، في الفترة المسائية من الساعة 5 حتى 7 مساء في مادتي اللغة الإنجليزية والرياضيات.

من المقرر أن يطبق 82533 من طلبة المرحلة الثانوية التي تضم الصفوف من «التاسع إلى الثاني عشر» جميع المسارات، التجربة ذاتها، اليوم الخميس، ولكن خلال الفترة الصباحية، ويكون دوام الطلبة من المنزل، ودوام المعلمين في المدارس بشكل اعتيادي، فيما أعلنت الوزارة عن تأجيل التطبيق على طلبة المرحلة الأولى، التي تضم الصفوف من الأول إلى الرابع حتى إشعار آخر.

”الخليج 365” تناقش مع الميدان التربوي بمختلف فئاته، آليات الاستعداد، ومدى الجاهزية، لتعليم مستدام خلال المرحلة المقبلة، وكيف يُسهم تطبيق «التعليم عن بُعد»، في انتعاش أسواق أجهزة الحواسيب ووسائل تكنولوجيا التعليم؟

المشهد التعليمي

البداية كانت مع خالد عبد الحميد المستشار التربوي بموسوعة التكامل العربي الإفريقي، الذي شرح ل«الخليج» ملامح المشهد التعليمي في الدولة خلال المرحلة المقبلة؛ إذ يرى أن الظروف التي تعانيها دول العالم؛ بسبب انتشار فيروس «كورونا» المستجد في مختلف المجتمعات مؤخراً، فرضت على الأنظمة التعليمية ضرورة إيجاد حلول بديلة وعاجلة؛ للمحافظة على استمرارية تعليم الأبناء، وهذا ما حدث بالفعل مع نظام التعليم في الإمارات، الذي يتمتع بالبنية التحتية التكنولوجية القوية، ومنصة التعلم الذكي المتكاملة، التي تحمل المعارف والعلوم للطلبة في أي وقت وفي كل مكان.

وقال: إن المشهد في الميدان التربوي، يضم مسارات عدة مختلفة، أبطالها هم أولياء الأمور؛ إذ تدور جميعها في فلك وزارة التربية والتعليم، التي تقود آليات وضوابط «التعليم عن بُعد»، وتوفير المحتوى التعليمي، وبرامج تدريب المعلمين، ونظم المتابعة والرقابة على الجميع، فضلاً عن الاطمئنان إلى جاهزية البيئة الافتراضية للتعليم، موضحاً: إن المشهد يوضح نشاطاً غير مسبوق في إدارات المدارس (الحكومية والخاصة)، التي تركز على توفير الأجهزة، وإعداد المعلمين، وتهيئة الطلبة وأولياء الأمور، للتفاعل مع الآليات الجديدة للتعلم عن بُعد.

حالة تأهب

وفي المنازل نجد أولياء الأمور في حالة تأهب قصوى؛ لتجهيز البيئة المناسبة لتعليم أبنائهم، واستكمال المطلوب من الأجهزة والإنترنت، لاسيما الذين لديهم أبناء في مختلف مراحل التعليم، موضحاً: إن النتائج التي تفرزها المرحلة التجريبية للتعلم عن بُعد، التي تجرى على المدارس الحكومية، ستكون خريطة طريق لتطبيق البرنامج على الجميع في المرحلة المقبلة، وفق آليات وضوابط موحدة.

وأكد أنه على الرغم من الظروف التي وجدت بسببها المبادرة، فإنها تعد خطوة إيجابية على خريطة التعليم في الإمارات، ومن شأنها رسم مستقبل الجيل القادم، وفق رؤى جديدة، تواكب في مضمونها نظم التعليم العالمية.

لا إشكاليات

وفي رصد ”الخليج 365” للمدارس، نجد أن الحكومية منها لم تجد أية إشكاليات في التجهيزات، وتهيئة الطلبة والمعلمين والمحتوى التعليمي، الذي حرصت الوزارة على توفيره، أما المدارس الخاصة تركز على أربعة جوانب مهمة؛ أبرزها: استكمال برامجها ومحتواها التعليمي؛ وبناء المنصات التفاعلية التي يتم الاستناد إليها في تعليم الأبناء في المنازل، فضلاً عن التواصل مع أولياء الأمور؛ لمشاركة فاعلة خلال المرحلة المقبلة.

وأفادوا بأنه تم إرسال عدة تعاميم إلى جميع أولياء الأمور، تتضمن الخطوات التي يجب اتباعها، والإجراءات اللازمة لعملية التعلم في المنزل، وكيفية تفاعلهم مع أبنائهم عليها، فضلاً عن آليات الدخول إلى البرنامج، إضافة إلى اسم المستخدم وكلمة المرور.

وأفاد عدد من مديري مدارس خاصة، تطبق منهاج الوزارة، أنهم في انتظار «اسم المستخدم وكلمة المرور» من الوزارة، حتى يتمكنوا من الدخول إلى البوابة الذكية.

Advertisements

ماهية التعلم

وفي لقاء مجموعة من أولياء الأمور، أكد أولياء أمور وهم: «سها محمد، ومهران عبد الله، وماجد حسين، ومهرة آل علي، وشما حمدان» أن تطبيق مبادرة التعليم عن بُعد، أسهمت في رواج أسواق بيع أجهزة الكمبيوتر المكتبية والمحمولة، والهواتف الذكية؛ إذ حرص الأهالي على توفير احتياجات أبنائهم، من تلك التقنيات للتعليم في المنزل.

وأكدوا إدراكهم لماهية التعلم عن بُعد، لاسيما بعد الجلسات المطولة مع إدارات مدارس أبنائهم وشرح آليات وضوابط وإجراءات الدخول للنظام، وكيفية متابعة أبنائهم خلال عملية التعليم والتعلم.

«الشارقة للتعليم الخاص» تستعد

ومن جهتها تستعد هيئة الشارقة للتعليم الخاص لبدء تطبيق مبادرة التعلّم عن بُعد التي أطلقتها مؤخراً، وبحثت خلال اجتماع عقدته بمقرها في الشارقة بمشاركة مجلس مديري المدارس الخاصة، إمكانية إتاحة التعلم عن بُعد للطلبة بتشغيل حساب الطالب في نظام التعلم الذكي، والتطبيقات التي سيُسمح للمعلمين والطلبة من خلالها بعرض المناهج التعليمية إلكترونياً على أجهزة الحاسب الآلي، أو الهواتف المحمولة الخاصة بهم.



قوائم بالطلبة غير القادرين



طلبت دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي، من المدارس الخاصة في الإمارة، قائمة بالطلبة غير القادرين على متابعة تعليمهم إلكترونياً «التعلم عن بعد»، لعدم امتلاكهم خدمات الإنترنت أو حاسوباً في المنزل. وشددت على أهمية تزويدها بالمعلومات في أسرع وقت، وقبل بدء عطلة الربيع. وأكدت أنها ستفعّل آليات التعلم عن بعد.

فيما أرسلت المدارس أنموذجاً إلى أولياء الأمور، ودعتهم إلى سرعة التجاوب في حال كانت لديهم أي معوقات في تطبيق التعليم الإلكتروني.



جهوزية لضمان التعلم عن بعد



أعلنت «عنكبوت»، شبكة الإمارات الوطنية المتقدمة للتعليم والبحوث، والتي تديرها جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، وتم تأسيسها بدعم بين كل من هيئة تنظيم الاتصالات وصندوق الاتصالات وتقنية المعلومات، أمس الأربعاء، عن جهوزيتها واستعدادها الكامل لضمان استمرارية عمليات التعلم عن بعد.

ويضمن مركز البيانات في الشبكة جودة الأداء والحماية دون أي انقطاعات، كما تقوم بتوفير العديد من المزايا التي تشمل الحلول المتخصصة والأمن دون تعطل أو توقف.