كورونا.. ممنوع أكثر من 50 شخصا في أي مكان مغلق بفلسطين

رام الله / لبابة ذوقان / الخليج 365

أصدرت الحكومة الفلسطينية، الأربعاء، قرارا بمنع التجمعات لأكثر من 50 شخصا في الأماكن المغلقة، وأكثر من 1000 في الأماكن المفتوحة، تجنبا للإصابة بفيروس "كورونا".

وقالت الحكومة، في بيان وصل الخليج 365، إنه "عطفا على توصية وزارة الصحة، وأخذا بالاعتبار بما يجري في دول المحيط والعالم.. يمنع تجمع أو تجمهر أكثر من 1000 شخص في أي مهرجانات ونشاطات جماهيرية مفتوحة.. وأكثر من 50 شخصا في مكان واحد مغلق".

وأضاف البيان أنه "على جميع الفلسطينيين العائدين من الدول التي فيها إصابات بفيروس كورونا، الخضوع للفحص على المعابر، وأن يخضعوا أنفسهم للعزل المنزلي لمدة لا تقل عن 14 يوما من تاريخ مغادرتهم الدول المصابة".

وأشار إلى أنه "على الأجانب القادمين إلى الأراضي الفلسطينية، من الدول المصابة، إجراء الفحوصات اللازمة والخضوع لإجراءات العزل".

ولفت إلى تأجيل أي مؤتمرات دولية مبرمجة على الأراضي الفلسطينية، إضافة إلى منع سفر المسؤولين بالطائرة إلى أي مكان بالعالم.

ونصح البيان "بعدم سفر المواطنين في الطائرات لأنها أماكن مغلقة".

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كما أعلنت الحكومة وقف جميع الدورات العسكرية إلى الخارج حتى إشعار آخر.

وحث البيان، من تجاوزوا 60 عاما، والذين يعانون أمراضا مزمنة كالقلب والضغط والسكري والتوتر وأمراض الجهاز التنفسي، على عدم التجمهر في الأماكن العامة والمكتظة، أو الاحتكاك بالعائدين من الخارج والذين يحملون مؤشرات الإنفلونزا.

كما دعا إلى تجنب المصافحة والتقبيل في المناسبات الاجتماعية والاحتفالات.

وفي وقت سابق الأربعاء، أكدت وزارة الصحة عدم تشخيص أي إصابة بـ"كورونا" في أراضي السلطة الفلسطينية.

وأشارت إلى أنه تم إجراء 186 فحصا لعينات مشتبه بها، في الضفة الغربية وقطاع غزة، منذ 20 يناير/ كانون الثاني الماضي، تبين عدم إصابة أي منها بالفيروس.

ونهاية يناير، أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ على نطاق دولي، لمواجهة تفشي الفيروس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.