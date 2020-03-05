واشنطن: ننظر في احتمال رفع السودان من لائحة الإرهاب

واشنطن/ الخليج 365



قالت الخارجية الأمريكية، الأربعاء، أنها تنظر في المتطلبات القانونية لاحتمال رفع السودان من لائحة الدول الداعمة للإرهاب.



جاء ذلك في تصريحات نقلتها قناة "الحرة" الأمريكية (خاصة) عن متحدثة باسم الوزارة (لم تذكر اسمها)، دون مزيد من التفاصيل.



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وأوردت القناة الأمريكية تلك التصريحات، عقب إعلان البنك المركزي السوداني تلقيه خطابا من مدير مكتب العقوبات بوزارة الخارجية الأمريكية، يفيد برفع العقوبات عن 157 مؤسسة عاملة في البلاد.

وقررت الولايات المتحدة رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان، في 7 أكتوبر/ تشرين أول 2017، بعدما فرضتها في 1997، على دعاوي إيوائه للإرهاب.



وبسبب العقوبات الاقتصادية الأمريكية على السودان وإدراجه على قائمة الدول الراعية للإرهاب، واجهت الاستثمارات الأجنبية في البلاد تخارجا، بينما توقف ضخ أية استثمارات جديدة حتى 2017.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.