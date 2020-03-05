ثاني حالة وفاة بـ"كورونا" في العراق

بغداد/ علي جواد/ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة العراقية، الأربعاء، تسجيل حالة وفاة ثانية بفيروس كورونا في العاصمة بغداد.

وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، في بيان، إنه تم "تسجيل وفاة ثانية لأحد المُشخصين سابقًا بالإصابة بفيروس كورونا في بغداد، ويبلغ من العمر 65 سنة، ويعاني من أمراض مزمنة عديدة".

وشدد على ضرورة الالتزام بالتوصيات المطلوبة لمنع انتقال العدوى، وحث وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي على نشر رسائل التوعية والتثقيف الصحي.

وأفادت وسائل إعلام عراقية، نقلًا عن مصادر طبية في وقت سابق الأربعاء، بوفاة مصاب بالفيروس في مدينة السليمانية شمالي العراق.

وقررت محافظات صلاح الدين وكركوك (شمال) والنجف (جنوب)، الأربعاء، تعطيل الدوام في المؤسسات الرسمية، لمنع انتشار الفيروس.

وقال عمار البلداوي، نائب محافظ صلاح الدين، خلال مؤتمر صحفي، إنه "تقرر تعطيل الدوام في المدارس والجامعات والمعاهد كافة لمدة أسبوع، وتقليص الدوام (العمل) في الدوائر الحكومية بنسبة 50 بالمائة".

كما قالت الإدارة المحلية بكركوك، في بيان، إنه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي الخميس، حفاظًا على سلامة مواطني كركوك، ضمن توصيات خلية الأزمة في المحافظة".

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وقالت خلية الأزمة بمحافظة النجف (تضم المحافظ ومدراء الدوائر المختصة)، في بيان، إنه تم تمديد تعطيل الدوام الرسمي في الجامعات والمدارس وبالنسبة للموظفين التربويين حتى إشعار آخر.

وحذرت مفوضية حقوق الإنسان (رسمية)، في بيان الأربعاء، من تحول العراق إلى بؤرة للفيروس؛ بسبب عدم إغلاق منافذه الحدودية.

وسجلت إيران، حتى الأربعاء، 92 وفاة وألفين و922 إصابة بالفيروس.



فيما سجل العراق 3 إصابات جديدة بالفيروس، الأربعاء، ليرتفع عدد المصابين إلى 35، منذ تسجيل أول إصابة في 24 فبراير/ شباط الماضي.

وجميع المصابين قدموا من إيران، باستثناء الحالات الثلاثة الأخيرة، ولم توضح وزارة الصحة كيفية إصابتهم.

وقررت بغداد، في 28 فبراير/ شباط الماضي، تعليق الدراسة في الجامعات والمدارس وإغلاق مراكز التجمع العامة لمدة 10 أيام، ومنع سفر مواطنيها إلى 9 دول، هي الصين، إيران، اليابان، كوريا الجنوبية، تايلاند، سنغافورة، إيطاليا، الكويت والبحرين، باستثناء الوفود الرسمية والأجنبية والهيئات الدبلوماسية.

وظهر الفيروس، لأول مرة، في مدينة ووهان وسط الصين، في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، وانتشر في 81 دولة بينها 13 دولة عربية، حتى الأربعاء، مسببًا 3254 حالة وفاة، وأكثر من 95 ألفًا و173 إصابة، وفق إحصاء للأناضول استنادًا إلى إعلانات رسمية.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي أثار حالة رعب تسود العالم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.