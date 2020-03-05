الحزم والاتحاد في مواجهة فك الارتباط

صحيفة الخليج الالكترونية

تنطلق مباريات الجولة الـ21 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، اليوم الخميس، بمواجهتين في مدينتي الرس والرياض، حيث يستضيف الحزم نظيره الاتحاد ، فيما يحل العدالة ضيفاً على الشباب على ملعبه في الرياض.

في المباراة الأولى يأمل أصحاب الأرض في تخطي الأوضاع السيئة على مستوى نتائج الفريق في الجولتين الماضيتين، بتلقيه خسارتين من النصر وضمك، وتنتظره مهمة صعبة بعد التألق الأخير للفرقة الاتحادية خلال الجولة الماضية والتي كسبوا فيها الشباب بخمسة أهداف لهدف، ويحتل الحزم المرتبة الـ 13 بـ 22 نقطة.

وفي المقابل يدخل الاتحاد منتشياً بفوزه بخماسية في الجولة الماضية وظهور اللاعبين بمستوى مشرف وتألق جماعي، وسيعملون على العودة بنقاط المباراة من أجل الابتعاد عن دوامة الهبوط، ويحتل الفريق المركز الثاني عشر برصيد 22 نقطة متفوقاً على مضيفه بفارق الأهداف

واللافت أن الفريق الغربي وبعد تولي البرازيلي فابيو كاريلي تدريب الفريق تمكن من إعادة جزء من هيبة الفريق وسيعمل على الثأر من مضيفه الذي فاز عليه بهدفين مقابل هدف في مواجهة الدور الأول.

وفي مباراة ثانية يستضيف الشباب نظيره العادلة على أمل حصد نقاط المباراة من اجل تضميد جراحه بعد الخسارة الكبيرة أمام الاتحاد في الجولة الماضية.

ويدخل الشباب المباراة على ملعبه في المركز الثامن برصيد 28 نقطة والفوز يمنحه دفعه قوية ويبقيه في فرق الوسط.

وفي الجانب الآخر يسعى العدالة إلى مغادرة المركز الأخير بتحقيق فوز غاب عن الفريق منذ الجولة الرابعة في الدوري، بعد انطلاقة قوية توقفت في الأسبوع الرابع من الدوري، محققاً 6 نقاط من ست تعادلات وضعته في الأخيرة بعد خسارته الجولة الماضية أمام الفيصلي.