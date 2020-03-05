السنغال تتوج بكأس العرب للشباب

صحيفة الخليج الالكترونية

توج المنتخب السنغالي ببطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عاما، والتي اختتمت اليوم في العاصمة الرياض، وذلك بعد فوزه على نظيره التونسي 1 / صفر.

وسجل سامبا ديالو هدف المباراة الوحيد للمنتخب السنغالي في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة، وكان المنتخب السنغالي شارك في البطولة بدعوة من اللجنة المنظمة كضيف في البطولة إلى جانب منتخب مدغشقر.

وبدأت المباراة بضغط من جانب المنتخب السنغالي، الذي حاول مباغتة نظيره التونسي وتسجيل هدف مبكر في شباكه.

وسدد ساليو جوي لاعب منتخب السنغال، كرة خادعة من خارج منطقة الجزاء، ليتصدى لها أحمد العبيدي حارس مرمى المنتخب التونسي، لكن الكرة أفلت منه لتصطدم بالعارضة، التي منعت هدفا محققا للسنغال في الدقيقة 26، وفي الدقيقة 33 سدد فاروق الميموني لاعب المنتخب التونسي، كرة من ضربة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء، لكنها مرت أعلى عارضة الحارس بوبكر فال.

وتألق العبيدي ومنع هدفا محققا للمنتخب السنغالي ، بعدما سدد إبراهيما نياني كرة قوية بالقرب من مرماه، لكنه تألق وتصدى للكرة ببراعة في الدقيقة 45.

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وبعد ذلك بدقيقة سجل المنتخب السنغالي هدف التقدم عن طريق سامبا ديالو في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، عندما توغل ساليو جوي داخل منطقة الجزاء، ليمرر كرة عرضية لديالو الذي سدد الكرة مباشرة في شباك العبيدي.

وبعد الهدف مباشرة أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم المنتخب السنغالي 1/ صفر.

ومع بداية الشوط الثاني، كثف المنتخب التونسي من محاولاته لتسجيل هدف التعادل، لكن طموحه اصطدم بدفاع سنغالي قوي، وفي الدقيقة 50 تصدي بو بكر فال لكرة سددها محمد أنيس لاعب منتخب تونس، ليبعد محاولة خطيرة للمنتخب التونسي.

وبمرور الوقت استعاد المنتخب السنغالي السيطرة على مجريات المباراة، ونجح خط وسطه في إبطال خطورة هجوم المنتخب التونسي لاحراز هدف التعديل .

وفي الدقيقة 75 سدد جوي كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن العبيدي نجح في إبعاد الخطر عن مرمى فريقه.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الثاني أي جديد، حيث نجح المنتخب السنغالي في الحفاظ على تقدمه ، قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوزه على نظيره التونسي 1 / صفر، ليتوج باللقب.