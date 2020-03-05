شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» توضح تأثير «كورونا» على إقامة الفعاليات الرياضية بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، محمد العبدالعالي، إن الوزارة تحرص على التأكد من عوامل النظافة والتعقيم في مدرجات الملاعب والمنشآت الرياضية وفي أي مكان آخر يستقبل التجمعات.

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وأضاف العبدالعالي “أن الأمور حتى الآن مطمئنة، وأن هناك تقييما يوميا لمخاطر فيروس كورونا عن طريق المركز الوطني لطب الحشود ومركز الوقاية من الأمراض ومكافحتها”.

وأكد متحدث الصحة أن التقييمات حتى الآن لا تشير إلى تقنين الحضور الجماهيري في المباريات، لكن لو تغيرت المعطيات فسينعكس ذلك على الحضور الجماهيري.

وناشد المتحدث الرسمي للصحة أي شخص تظهر عليه أعراض “كورونا” الامتناع عن الذهاب للتجمعات، ومنها المباريات، والمسارعة بالاتصال على الرقم 937 التابع لوزارة الصحة.