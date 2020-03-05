شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عسير يوجه بنقل مريضة ووالدها معه بالطائرة إلى الرياض (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
وجّه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، بنقل مريضة ووالدها معه على نفس الطائرة المتجهة إلى الرياض، لحل موضوع علاجها.
وقال أمير عسير في مقطع فيديو متداول، موجها حديثه لوالد المريضة، بعدما سمع منه عن معاناتها: “هل تتصور أن الملك سلمان يقبل أن يكون خروج ابنتك من هذا المكان مثل دخولها إليه؟”.
وأضاف الأمير تركي بن طلال، إنه مسافر للرياض وسيأخذ الابنة ووالدها معه في الطائرة، وسيذهب معهما شخصياً لمكتب وزير الصحة لإنهاء موضوع علاجها في أسرع وقت ممكن.
كانت هذه تفاصيل خبر أمير عسير يوجه بنقل مريضة ووالدها معه بالطائرة إلى الرياض (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.