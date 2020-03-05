شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عسير يوجه بنقل مريضة ووالدها معه بالطائرة إلى الرياض (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وجّه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، بنقل مريضة ووالدها معه على نفس الطائرة المتجهة إلى الرياض، لحل موضوع علاجها.

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وقال أمير عسير في مقطع فيديو متداول، موجها حديثه لوالد المريضة، بعدما سمع منه عن معاناتها: “هل تتصور أن الملك سلمان يقبل أن يكون خروج ابنتك من هذا المكان مثل دخولها إليه؟”.

وأضاف الأمير تركي بن طلال، إنه مسافر للرياض وسيأخذ الابنة ووالدها معه في الطائرة، وسيذهب معهما شخصياً لمكتب وزير الصحة لإنهاء موضوع علاجها في أسرع وقت ممكن.