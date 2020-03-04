شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الخميس.. سماء غائمة وغبار يعيق الرؤية على عدة مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس يوم غد الخميس بمشيئة الله، أن تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئياً على مرتفعات جازان، مكة المكرمة، المدينة المنورة، عسير، الباحة.

كما توقعت الأرصاد أن تكون الرياح نشطة ومثيرة للأتربة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من وسط وشمال المملكة.

وعن درجات الحرارة ليوم الغد توقعت الأرصاد أن تصل أعلى درجة حرارة غداً إلى 36 درجة مئوية؛ في مكة المكرمة، وأدنى درجة حرارة إلى 7 درجات مئوية؛ في طريف.