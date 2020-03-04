شكرا لقرائتكم خبر عن «المفتي» يوضح حكم من أحرم للعمرة قبل قرار تعليقها والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح مفتي عام المملكة، الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، أن كل من أحرم بالعمرة قبل صدور الأمر ولم يؤدها فعليه أن يتحلل منها ويقصر شعره وعليه دم.
وثمن المفتي قرار وزارة الداخلية بتعليق العمرة للمواطنين والمقيمين داخل المملكة مؤقتا نافع ومفيد، ويراعي المصلحة العامة بالحفاظ على السلامة والصحة، وفقا لـ”الرياض”.
وتابع سماحة المفتي أنه يجب على جميع المواطنين والمقيمين الامتثال لأمر حكومة المملكة، فطاعة ولي الأمر واجبة، حيث يقول المولى عز وجل: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ).
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