شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الجزائرية تعلن تسجيل 9 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الصحة الجزائرية ظهور تسع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأربعاء مما يرفع إجمالى عدد الأشخاص الذين أثبتت الاختبارات إصابتهم بالفيروس داخل البلاد إلى 17.

وتتضمن الحالات 16 من أسرة واحدة بولاية البليدة الواقعة على بعد نحو 30 كيلومترا جنوبى الجزائر العاصمة بالإضافة إلى رجل إيطالي.

يذكر أن، عدوى الفيروس قد انتقلت من مواطن جزائرى بالغ من العمر 83 سنة وابنته المقيمان بفرنسا واللذين اقاما فى الجزائر من 14 الى 21 فبراير الماضى مع أسرتهما فى ولاية البليدة (شمال)، والتى تأكدت اصابتهما بفيروس كورونا بعد عودتهما الى فرنسا فى 21 فبراير الماضي.

وأكدت الوزارة، أن نظام اليقظة والتأهب الذى أقرته يبقى سارى المفعول، فيما تظل الفرق الطبية فى أقصى مستويات التأهب لمواجهة أى طارئ.

و كانت وزارة الصحة الجزائرية، قد أعلنت فى بيان يوم أمس الثلاثاء، عن ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" فى البلاد إلى 8 حالات.

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ووفقا لبيان الوزارة، فإن المصابين الثمانية منهم 7 جزائريين من أسرة واحدة، والحالة الثامنة لرجل إيطالى.

فى نفس الإطار، قررت وزارة النقل التونسية تحويل الرحلات الجوية القادمة من إيطاليا نحو المحطة الجوية (2) لمطار تونس قرطاج الدولى، وذلك فى إطار الإجراءات الاستثنائية التى تتخذها البلاد للوقاية من انتشار فيروس كورونا، ولا سيما بعد ظهور أول حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، أمس الاثنين، لتونسى قادم من إيطاليا.

وذكرت الوزارة فى قرارها، اليوم الثلاثاء، أن تحويل الرحلات القادمة من (روما وميلانو والبندقية وبالارمو وبولونيا)، مع الإبقاء على رحلات المغادرة من المحطة الرئيسية للمطار.