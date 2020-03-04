السعودية تعلن تسجيل ثانِ إصابة بفيروس كورونا

الرياض/ الخليج 365



أعلنت وزارة الصحة السعودية، الأربعاء، تسجيل ثان حالة إصابة بفيروس "كورونا"، في وقت يتسلل المرض القادم من الصين إلى عدة دول خليجية.



وأوضحت الوزارة، في بيان، أن "الإصابة لمواطن سعودي، قادم من إيران عبر البحرين".

والإثنين الماضي، أعلنت السعودية تسجيل أول إصابة بفيروس "كورونا" لسعودي قادم من إيران عبر البحرين أيضا.



وتعد إيران، وفق تقارير، أحد أبرز البؤر التي شهدت انتشارا لافتا لفيروس كورونا، ما دعا دول لاسيما خليجية وعربية لاتخاذ تدابير حيالها شملت منع السفر.



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ومؤخرا، أعلنت السعودية تعليق أداء العمرة على المواطنين والمقيمين فيها، حتى إشعار آخر، كإحدى أدوات منع تفشي فيروس "كورونا المستجد".



وقررت أيضا تعليق الدخول بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي يشكل انتشار فيروس كورونا الجديد منها خطرا.



وظهر الفيروس، لأول مرة، في مدينة ووهان وسط الصين، في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، وانتشر في 82 دولة، حتى الأربعاء، مسببًا 3252 حالة وفاة، وأكثر من 95 ألفًا و141 إصابة، وفق إحصاء للأناضول استنادًا إلى إعلانات رسمية.



وأعلنت منظمة الصحة العالمية، نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي أثار حالة رعب تسود العالم.

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