الجزائر.. ارتفاع مصابي "كورونا" إلى 17

الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله/ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، مساء الأربعاء، تسجيل 5 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المصابين إلى 17.

وقالت الوزارة، في بيان، إنه "تم تسجيل 5 حالات جديدة مؤكدة لكورونا، من نفس عائلة 11 مصابا بالفيروس في محافظة البليدة شمالي البلاد"، إلى جانب رعية إيطالي تم ترحيله قبل أيام.

وانتقل الفيروس إلى هذه العائلة من قريب لهم مقيم في فرنسا زارهم بين يومي 14 و21 فبراير/شباط الماضي، وفق الوزارة في وقت سابق.

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وأوضحت الأربعاء أن "التحقيق الوبائي ما زال مستمرًا لمعرفة وتحديد هوية كل الأشخاص الذين كانوا في اتصال مع الرعية الجزائري وابنته المقيمين بفرنسا".

وأعلنت الجزائر، في 25 فبراير/شباط الماضي، عن أول إصابة بالفيروس، والمصاب إيطالي تم ترحيله إلى بلاده.وظهر الفيروس، لأول مرة، في مدينة ووهان وسط الصين، في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، وانتشر في 81 دولة، حتى الأربعاء، مسببًا 3252 حالة وفاة، وأكثر من 95 ألفًا و141 إصابة، وفق إحصاء للأناضول استنادًا إلى إعلانات رسمية.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي أثار حالة رعب تسود العالم.

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