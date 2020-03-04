ستولتنبرغ: لا بد من إيجاد حل سياسي للأزمة السورية

زغرب/ الخليج 365
دعا ينس ستولتنبرغ، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، النظام السوري وروسيا إلى إيقاف الهجمات على وجه السرعة.
وشدد ستولتنبرغ، على ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة السورية.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده ستولتنبرغ، الأربعاء، مع رئيس الوزراء الكرواتي أندريه بلينكوفيتش، في العاصمة الكرواتية زغرب.
ووصف ستولتنبرغ، الوضع في سوريا بـ "المعقد والمربك للغاية".
وأضاف: "لا بد من إيجاد حل سياسي للأزمة السورية، وعلى نظام الأسد وروسيا إيقاف الهجمات في سوريا على وجه السرعة، واحترام المواثيق الدولية، ودعم الحل السلمي للأمم المتحدة".
بدوره، قال رئيس الوزراء الكرواتي، إنه ناقش مع ستولتنبرغ، أزمة طالبي اللجوء العالمية.
وشدد على أن مواقفه صريحة وواضحة حول ضرورة إيقاف الهجرة غير النظامية.
وقال بلينكوفيتش: "سنعمل مع الاتحاد الأوروبي والناتو لمنع تدفق طالبي اللجوء الجدد".
وأشار إلى الخبرة التي اكتسبتها كرواتيا من أزمة اللاجئين التي عايشتها بين 2015 و2016.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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