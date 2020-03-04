أمير قطر وترامب يبحثان تطورات الوضع في أفغانستان

الخليج 365

بحث أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأربعاء، تطورات الأوضاع في أفغانستان، بعد توقيع اتفاق بين واشنطن وحركة "طالبان"، بوساطة قطرية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه "آل ثاني" بترامب، وفق بيان للديوان الأميري القطري.

وشهدت الدوحة، السبت الماضي، توقيع اتفاق بين "طالبان" وواشنطن، يقضي بأن تسحب الأخيرة جنودها تدريجيًا من أفغانستان، مقابل ضمانات أمنية من الحركة، فيما تعهّد الطرفان بعقد محادثات سلام مع الحكومة الأفغانية.

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ولأول مرة منذ توقيع الاتفاق، أعلن الجيش الأمريكي، الأربعاء، تنفيذ ضربة جوية ضد "طالبان" بولاية هلمند (جنوب)، في أعقاب هجوم للحركة على مقر للجيش الأفغاني بولاية قندوز (شمال)، قُتل فيه 16 جنديا.وتعاني أفغانستان من حرب مستمرة منذ أكتوبر/ تشرين أول 2001، حين أطاح تحالف عسكري دولي تقوده واشنطن، بحكم "طالبان"، لارتباطها بتنظيم "القاعدة"، الذي تبنى هجمات في الولايات المتحدة، يوم 11 سبتمبر/ أيلول من العام نفسه.

وأضاف الديوان الأميري القطري أن الاتصال تناول أيضًا "عددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

كما استعرض الطرفان "العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وأوجه دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات"، وفق البيان.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.