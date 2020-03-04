العراق يعلن أول حالة وفاة مؤكدة بكورونا

بغداد/ إبراهيم صالح/ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة العراقية، الأربعاء، تسجيل حالة وفاة لمريض مصاب بفيروس "كورونا"، تعد الأولى المؤكدة في البلاد من بين 35 إصابة.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن الوزارة "تعلن عن وفاة إحدى المشخّصات بالإصابة بفيروس كورونا المستجد في بغداد، والتي كانت تعاني من اعتلالات مناعية وفي مرحلة متأخرة، وبعد تقديم كافة الخدمات الطبية الممكنة لها".

وفي وقت سابق الأربعاء، أفادت وسائل إعلام، نقلاً عن مصادر طبية، بوفاة شخص جراء الفيروس بمدينة السليمانية، شمالي العراق.

إلا أن وزارة الصحة العراقية، قالت في بيان لاحق، إنها لا تزال تجري فحوصات للتأكد فيما إذا كان المتوفى مصاباً بالفيروس من عدمه.

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وسجل العراق، الأربعاء، 3 إصابات جديدة بالفيروس ليرتفع العدد الإجمالي إلى 35 حالة منذ تسجيل أول حالة في 24 شباط/فبراير الماضي.

وجميع حالات الإصابة لأشخاص قدموا من إيران باستثناء الحالات الثلاثة الأخيرة، حيث لم توضح وزارة الصحة كيفية إصابتهم بالفيروس.

وفي 28 فبراير الماضي، قررت السلطات تعليق الدراسة في الجامعات والمدارس وإغلاق مراكز التجمع العامة لمدة 10 أيام، ومنع سفر المواطنين إلى 9 دول، هي الصين وإيران واليابان وكوريا الجنوبية وتايلند وسنغافورة وإيطاليا والكويت والبحرين، باستثناء الوفود الرسمية والأجنبية والهيئات الدبلوماسية.

ونهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي فيروس كورونا، الذي انتشر حتى اليوم في 81 بلدا حول العالم، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.