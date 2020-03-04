قالن عن قمة موسكو: نسعى لوقف إطلاق نار عاجل بإدلب

أنقرة/ الخليج 365

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، إن الهدف الأساسي من زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى العاصمة الروسية موسكو، تحقيق وقف إطلاق نار عاجل في إدلب، شمال غربي سوريا، في إطار اتفاق سوتشي.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده، الأربعاء، عقب اختتام اجتماع مجلس الحكومة الرئاسية في المجمع الرئاسي بأنقرة.

وأضاف "هدفنا الأساسي ونحن ذاهبون إلى موسكو، تحقيق وقف إطلاق نار عاجل في إطار اتفاق سوتشي".

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وتابع "سنسافر إلى موسكو وكلنا أمل في التوصل إلى موقف مشترك أو اتفاق إزاء الأحداث في إدلب".

وحول إعلان النظام السوري إجراء انتخابات برلمانية في أبريل/نيسان المقبل، اعتبر قالن، أن "هذه الانتخابات بحكم العدم، ولن تكون مختلفة عن سابقاتها، ولن يكون لها أي شرعية بالنسبة لنا أو بالنسبة للشعب السوري أو المجتمع الدولي".

يتبع//

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