الجامعة العربية تشيد بجهود قطر في اتفاق واشنطن - طالبان

الدوحة/ الخليج 365

أعرب مجلس جامعة الدول العربية، الأربعاء، عن تقديره للجهود التي بذلتها قطر من أجل التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وحركة "طالبان"، كخطوة مهمة لإحلال السلام في أفغانستان.

وعقب اجتماعه على المستوى الوزاري في القاهرة، قال المجلس، في بيان تلاه وزير الخارجية العماني، يوسف بن علوي، إن "توقيع الاتفاق يعد خطوة أولى مهمة في طريق استكمال عملية السلام الشامل المستدام في أفغانستان بوساطة وجهود مقدرة من قطر"، بحسب الوكالة القطرية الرسمية للأنباء (قنا).

وتتويجًا لجولات تفاوض عديدة استضافتها قطر منذ العام الماضي، شهدت الدوحة، السبت الماضي، توقيع اتفاق بين الولايات المتحدة و"طالبان"، يقضي بأن تسحب واشنطن جنودها تدريجيًا من أفغانستان، مقابل ضمانات أمنية من الحركة، فيما تعهّد الطرفان بعقد محادثات سلام مع الحكومة الأفغانية.

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وأضاف "بن علوي": "يتطلع المجلس إلى استكمال عملية السلام في أفغانستان خلال المرحلة المقبلة، على أن تجمع كافة أطياف ومناطق ومكونات المجتمع الأفغاني، لضمان المستقبل الآمن للشعب الأفغاني."

كما ثمن المجلس العربي "جهود الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والإدارة الأمريكية، وحرص الولايات المتحدة على إنجاح المفاوضات، وحرص طالبان على تتويج المحادثات باتفاق السلام".

وتعاني أفغانستان من حرب مستمرة منذ أكتوبر/ تشرين أول 2001، حين أطاح تحالف عسكري دولي تقوده واشنطن، بحكم "طالبان"، لارتباطها بتنظيم "القاعدة"، الذي تبنى هجمات في الولايات المتحدة، يوم 11 سبتمبر/ أيلول من العام نفسه.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.