بلومبرغ ينسحب من الانتخابات التمهيدية ويدعم بايدن

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واشنطن: أعلن الملياردير الأميركي مايكل بلومبرغ الاربعاء انسحابه من الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي مقدما دعمه لنائب الرئيس السابق جو بايدن، وذلك غداة نتائج مخيبة جدا في "الثلاثاء الكبير".

وقال بلومبرغ في بيان "قبل ثلاثة اشهر، ترشحت للانتخابات الرئاسية للفوز على دونالد ترمب. اليوم، انسحب من السباق للسبب نفسه: الفوز على دونالد ترمب، اذ بات واضحا في نظري ان الاستمرار سيجعل تحقيق (هذا الهدف) اكثر صعوبة".

وأضاف أنه يدعم جو بايدن الذي يمثل على غراره الجناح المعتدل في الحزب الديمقراطي، معتبراً أنه "أفضل" مرشح للتغلب على الرئيس الجمهوري في انتخابات نوفمبر.

الفائزون في انتخابات "الثلاثاء الكبير"

وفي ما يلي لائحة بالولايات التي فاز بها المرشحون للانتخابات التمهيدية للديمقراطيين خلال اقتراع "الثلاثاء الكبير"، المحطة الحاسمة في السباق الى البيت الابيض بحسب أرقام وسائل الإعلام الأميركية.

وصوتت 14 ولاية الثلاثاء لاختيار الشخصية الديمقراطية التي ستنافس الرئيس الجمهوري دونالد ترمب في انتخابات نوفمبر. ولنيل ترشيح الحزب الديمقراطي، يجب أن ينال المرشح الغالبية الساحقة من أصوات المندوبين (1991). وهؤلاء يتم تعيينهم نسبيا.

جو بايدن

حل النائب السابق للرئيس باراك أوباما أولا في الولايات التالية:

- تكساس (228 مندوبا)

- كارولاينا الشمالية: (110)

- فيرجينيا: (99)

- ماساتشوستس (91)

- مينيسوتا (75)

- تينيسي (64)

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- ألاباما (52)

- أوكلاهوما (37)

- أركنساو (31)

بيرني ساندرز

تقدم السناتور عن فيرمونت النتائج في الولايات التالية:

- كولورادو (67 مندوبا)

- يوتا (29)

- فيرمونت (16)

مايكل بلومبرغ

لم يفز الملياردير رئيس بلدية نيويورك السابق في أي ولاية، وتقدم النتائج فقط في جزر ساموا الأميركية التي تمنح 6 مندوبين.

نتائج لم تظهر بعد

لا تزال ثلاث ولايات تنتظر النتائج الاربعاء وبينها كاليفورنيا التي تمنح أكبر عدد من المندوبين.

- كاليفورنيا (415 مندوبا)

- ماين (24)