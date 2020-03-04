هيثم بن طارق يستقبل خالد بن سلمان

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نصر المجالي: استقبل سلطان عمان، هيثم بن طارق، اليوم الأربعاء، الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، نائب وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية، الذي وصل إلى مسقط آتيا من باكستان حيث كان في زيارة رسمية.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن اللقاء تم في قصر العلم العامر، حيث نقل الأمير خالد تحيات العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود إلى السلطان هيثم.

واستعرض الجانبان، خلال المقابلة، أوجه التعاون القائم بين البلدين في شتى المجالات وسبل تعزيزه بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين العماني والسعودي، إضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المتبادل بين الجانبين.

وحضر اللقاء خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي، وزير ديوان البلاط السلطاني، سفير المملكة العربية السعودية المعتمد لدى السلطنة، وضم الوفد السعودي المرافق للأمير خالد، شخصيات هامة من بينها السفير السعودي في اليمن محمد آل جابر.

