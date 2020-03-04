اطمئنوا على أبنائكم.. الأطفال والمراهقون حتى 19 سنة الأقل تعرضا لخطر كورونا

دبي - بواسطة محمد فارس © أرشيفية أرشيفية

كتب- وكالات:

قالت صحيفة "إزفيستيا" الروسية إن علماء صينيين من مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، وضعوا قائمة بالأشخاص الأقل تعرضا لخطر الإصابة بفيروس كورونا.

وحسب تقرير علمي، فإن الأطفال والمراهقين حتى عمر 19 سنة، هم الأقل عرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا.

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وتوصل العلماء إلى هذه النتائج بعد تحليل بيانات أكثر من 70 ألف إصابة، إذ اكتشفوا أن 1% فقط من الأطفال والمراهقين أصيبوا بالفيروس.

ونقلت الصحيفة عن علماء من روسيا قولهم أن تدنى نسبة الأطفال والمرهقين المصابين بكورونا ترجع إلى قوة المناعة لدى الأطفال، غير أنهم حذروا من أن المعلومات النهائية حول هذا الأمر غير كافية حتى الآن.

وتتفق هذه النتائج التي توصل إليها علماء صينيون مع تقارير طبية بريطانية تفيد أن الأشخاص الأكثر تعرضا لخطر الفيروس هم الذين تزيد أعمارهم على 60 سنة إضافة إلى من يعانون أمراضا مزمنة.