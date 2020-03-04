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نداء عاجل لكل من حضر ديربي تل أبيب

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دبي - بواسطة محمد فارس © Elmar Kremser/SVEN SIMON صورة أرشيفيةنداء عاجل لكل من حضر ديربي تل أبيب

تطالب وزارة الصحة الإسرائيلية كل من حضروا ديربي تل أبيب، وتحديدا من كانوا بالقرب من مدرج رقم 8 بالخضوع للحجر الصحي، بسبب حضور أحد المصابين بفيروس كورونا المباراة.

وكان مواطن إسرائيلي عاد لتوه من إيطاليا، والمصاب الخامس عشر بالفيروس اللعين، قد شاهد مباراة ديربي تل أبيب الأخيرة بين مكابي وهبوعيل في إستاد بلومفيلد، وجلس في المدرج رقم 8.

ونشرت المواقع العبرية إعلانا من وزارة الصحة بأن أي شخص كان موجودا عند المدرج أو بالقرب منه يجب أن يخضع لحجر صحي بيتي فورا.

المصدر: RT

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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