شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النفط الكويتى: لا وجود لإصابة بفيروس كورونا فى مبنى المجمع النفطى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير النفط وزير الكهرباء والماء الكويتى بالوكالة الدكتور خالد الفاضل، عدم وجود أى حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) فى مبنى المجمع النفطى بالشويخ، مشيرا إلى أنه بعد إجراء الفحوصات الطبية على الموظفة المشتبه بإصابتها، ثبت أنها مصابة بانفلونزا موسمية عادية.

وقال الفاضل - فى بيان صحفى اليوم الأربعاء - إنه تم إعطاء الموظفة راحة لمدة يومين، مشيرا الى اتخاذ وزارة النفط، ومؤسسة البترول الكويتية، إجراءات الوقاية والصحة؛ للتأكد من سلامة جميع الموظفين فى مبنى المجمع النفطى بمنطقة الشويخ.

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وأشار إلى أنه تم إجراء الإخلاء الاحترازي، فور شعور إحدى الموظفات فى مبنى الوزارة اليوم بارتفاع فى درجات الحرارة، وطبق المسؤولون الإجراءات الوقائية لخطة الطوارئ الموضوعة؛ حيث تم توجيهها إلى العيادة الطبية الموجودة داخل المبنى، لإجراء الفحوصات اللازمة، ومن ثم توجهت إلى (مستشفى جابر) لإجراء الفحوصات الدقيقة.

وتابع الفاضل أنه طبقا للتدابير الوقائية، قامت الجهات المعنية فى المجمع النفطي، بإخلاء الدور التاسع بالكامل فى مبنى الوزارة وتعقيمه ومبنى المؤسسة، قبل انتهاء وقت الدوام الرسمى بنصف ساعة، كما تم الاتصال بالخط الساخن لوزارة الصحة فى إطار التعاون المستمر مع الوزارة.