شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان التونسى يصادق على قروض من ألمانيا بقيمة 405 ملايين يورو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صادق مجلس نواب الشعب التونسى، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون حول اتفاق تعاون مالى مع ألمانيا، يمكن تونس من الحصول على قروض ومساهمات مالية بقيمة 405 ملايين يورو، موزعة بين قروض (367 مليون يورو) وهبات (38 مليون يورو).
وستمكن هذه التمويلات الحكومة التونسية من إنجاز مشاريع ذات أولوية فى مجلات اللامركزية والتصرف فى المياه والطاقة لا سيما فى المناطق الداخلية للبلاد.
ومن أهم هذه المشاريع برنامج تمويل الجماعات المحلية ومشاريع التنمية الزراعية والريفية حول البحيرات الجبلية وبرنامج تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة ومتناهية الصغر للنهوض بالتشغيل ودعم مشاريع الطاقات المتجددة.
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