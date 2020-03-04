شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين ولبنان ينضمان لاتفاقية "أغادير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنضمت فلسطين ولبنان، اليوم الأربعاء، إلى اتفاقية إقامة منطقة التبادل الحر بين الدول العربية المتوسطية "اتفاقية أغادير"، ليرتفع عدد الدول العربية أعضاء الاتفاقية إلى 6 دول، جاء ذلك فى اجتماع اليوم، ضم الدول العربية أعضاء الاتفاقية وهم: وزراء خارجية مصر، والأردن، وتونس، والمغرب، الذين وقعوا مجتمعين على محضر الانضمام"، وهى الدول المؤسسة للاتفاقية، وذلك على هامش أعمال الدورة(153) لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية.

من جانبه، أكد وزير الشؤون الخارجية الفلسطينى رياض المالكي، أهمية انضمام فلسطين للاتفاقية، وذلك لتوسيع شبكة علاقاتنا وفتح أسواق جديدة لمنتجاتنا والاستفادة من البعد العربى الاستهلاكى لتلك المنتجات"، مشددا على ضرورة الاستفادة من طبيعة العلاقات التى تميز هذه المجموعة مع الاتحاد الأوروبى فيما يتعلق بتبادل المنتجات وتسويقها.

وقال المالكي، فى تصريح له عقب التوقيع، إن وجود دولة فلسطين ضمن هذه المجموعة سوف يساعدنا لكى نوسع آفاق التجارة الفلسطينية فيما يتعلق بالصادرات وتوفير فرص عمل أيضا وهذا هام بالنسبة لنا، فنحن طلبنا منذ سنوات الانضمام لاتفاقية أغادير" .. مشيرًا إلى أن اليوم استكملت جميع الإجراءات فأصبحت فلسطين دولة عضوا بهذه المجموعة ولها أحقية بإقامة علاقات وتبادل تجارى بين هذه الدول كتجارة حرة وفيما يتعلق بالاتحاد الأوروبى تحديدا.

Advertisements

يذكر أن لجنة وزراء التجارة الخارجية لدول "اتفاقية أغادير" وافقت من الناحية الفنية على انضمام فلسطين خلال اجتماعها بالقاهرة شهر أبريل 2016.

وتهدف اتفاقية "أغادير"، التى تم التوقيع عليها عام 2004، إلى تسهيل الطريق أمام إقامة سوق عربية مشتركة على المدى البعيد، وإلى إقامة منطقة للتبادل الحر بين الدول العربية المتوسطية على المدى القريب، وقد جاءت هذه الاتفاقية تنفيذا إلى "إعلان أغادير" الموقع بين حكومات مصر، والمغرب، والأردن، وتونس، فى مدينة "أغادير" المغربية عام 2001 من أجل إقامة منطقة للتبادل الحر بين الدول العربية المتوسطية.