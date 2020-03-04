شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الإمارات يصدر مرسوماً بتعيين محمد الهاملى مدير عام للهيئة العامة للمعاشات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة مرسوما اتحاديا رقم (44) لسنة 2020 بتعيين محمد سيف خلفان الهاملى مديرًا عامًا للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وكان قد شغل مناصب عديدة ومختلفة فى العمل الحكومى والخاص وله خبرة تمتد لأكثر من 25 سنة فى إدارة الخدمات المالية، شغل خلالها منصب المدير التنفيذى لقطاع الاستثمار فى الهيئة منذ عام 2012، ومنصب الرئيس التنفيذى فى رويال كابيتال أبوظبي، ومدير أول فى دائرة الدخل الثابت والخزينة بجهاز أبوظبى للاستثمار.

ويحمل الهاملى وفقا للبيان الإماراتية شهادة الماجستير فى الاقتصاد من جامعة بوليتكنيك وبكالوريوس فى علوم الاقتصاد من جامعة بوليتكنيك فى الولايات المتحدة الأمريكية، وأفادت قناة العربية فى نبأ عاجل لها أنه تم تعطيل المدارس لمدة شهر فى الإمارات بسبب كورونا، اعتبارا من الأحد، وتقديم إجازة الربيع.

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، مساء اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا، كانت وزارة الخارجية الإماراتية، أعلنت أمس الاثنين، فى بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية، نيتها التنسيق مع سفارة إيران لديها من أجل إجلاء مواطنيها من هناك وإعادتهم إلى أرض الوطن، وذلك حرصاً منها على صحة وسلامة مواطنى الدولة المتواجدين خارج البلاد والذى يعد من أولويات سياستها الخارجية، بحسب البيان.

وأعلن البيان أن دولة الإمارات العربية المتحدة متمثلة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالتنسيق مع سفارة الدولة فى طهران، بادرت لإجلاء مواطنيها من إيران وإعادتهم إلى أراضيها.

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كما أوضح البيان أن هذه الخطوة أتت فى ظل جهود الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد فى عدد من الدول.

كما تم تطبيق كافة إجراءات الحجر الصحى على القادمين وإجراء الفحوصات المستمرة لضمان صحتهم وسلامتهم.

يشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة كانت قررت قبل أيام، منع سفر مواطني الدولة إلى إيران وتايلاند في الوقت الحالي وحتى إشعار آخر، وذلك في ظل جهود الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا في عدد من الدول، وحرصاً على سلامة وصحة المواطنين.

وقالت حينها وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان: "في ظل جهود الدولة لمواجهة انتشار فيروس الالتهاب الرئوي الجديد كورونا في عدد من الدول، وحرصاً من وزارة الخارجية والتعاون الدولي على سلامة وصحة المواطنين، تقرر منع سفر مواطني الدولة لكل من جمهورية إيران ومملكة تايلاند في الوقت الحالي وحتى إشعار آخر.. كما يرجى من المواطنين المتواجدين في هذه الدول التواصل مع السفارة أو مع مركز الاتصال بالوزارة على الرقم 80044444، والتسجيل فى خدمة تواجدى".