شكرا لقرائتكم خبر عن إرجاء المؤتمر الاقتصادى فى السودان إلى 29 مارس الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الدكتورة هبة محمد على مقرر المؤتمر الاقتصادى القومى بالسودان، تأجيل المؤتمر من 23 مارس الجارى، إلى 29 مارس على أن يستمر لمدة ثلاثة أيام، وقالت علي، فى تصريح لوكالة السودان للأنباء (سونا)، إن التأجيل تم لدواعى الترتيب والإعداد الجيد وتوسيع المشاركة فى المؤتمر لولايات السودان المختلفة.

وأكدت مواصلة عمل اللجان الفنية للإعداد للمؤتمر الذى يناقش الخطط المستقبلية للاقتصاد السوداني، لافتة إلى أن مجلس ادارة بنك التجارة والتنمية لدول جنوب وشرق افريقيا، سيعقد فى 23 مارس الجاري، بمشاركة وزراء القطاع الاقتصادي، لذا تم تأجيل المؤتمر الاقتصاد.

وشددت على ضرورة الإعداد الجيد للمؤتمر، نظرا لأهمية القضايا المطروحة فيه.

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وكان البنك المركزى ، قد أعلن منذ قليل، انتهاء كافة أشكال العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان بموجب الأمرين التنفيذيين 13067 و13412، وأعلن محافظ البنك المركزى البروفيسور بدر الدين عبدالرحيم إبراهيم فى تعميم (صحفي) أن البنك المركزى تلقى خطاباً من مدير مكتب العقوبات بوزارة الخارجية الأمريكية عبر وزارة الخارجية يفيد بتأكيد انتهاء كافة أشكال العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان بموجب الأمرين التنفيذيين 13067 و13412، الصادرين منذ 12 أكتوبر2017م.

وأشار المحافظ حسبما ذكرت وكالة أنباء السودان "أنه بموجب إلغاء الأمرين فقد تم رفع العقوبات عن 157 مؤسسة سودانية ولم يتبق ضمن العقوبات سوى بعض الأفراد والمؤسسات المرتبطين بالأحداث فى دارفور، ويشير الخطاب إلى أن ذلك ليس لديه أى علاقة بمسألة التحويلات البنكية، هذا فضلاً عن ثلاثة روابط تشير إلى إعلان الأوفاك بانتهاء العقوبات عن 157 مؤسسة سودانية بتاريخ 12/أكتوبر/2017م.

الجدير بالذكر أن بنك السودان المركزى قد قام بمخاطبة المصارف السودانية والمراسلين بذلك، كما قام بمخاطبة بعض المصارف المركزية بالدول العربية الشقيقة لتنشيط علاقات المراسلة المصرفية تعظيماً للمنفعة المشتركة.