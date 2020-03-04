شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الحج: إيقاف العمرة لا يشمل أهل مكة وزائريها (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد نائب وزير الحج والعمرة عبدالفتاح مشاط إن قرار إيقاف الدخول لمكة لأداء مناسك العمرة، سواء للمواطنين والمقيمين، لا يشمل أهل مكة المكرمة ولا الزائرين لها.

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وأضاف مشاط، خلال مداخلة على قناة “العربية”، أن إيقاف أداء العمرة للمواطنين والمقيمين يُقصد به القادمون من خارجها، لكنها مفتوحة للزائرين من داخل المملكة.

يذكر أن وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة طمأن الجميع على صحة المصاب بفيروس كورونا مشيرًا إلى أن حالته مستقرة ويخضع للعلاج في أحد المستشفيات.

وقال الربيعة في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: “إن المواطن الذي أصيب بفيروس كورونا الجديد COVID19 حالته مستقرة ونتابعها باهتمام، وتم حصر جميع المخالطين بالمريض وعددهم 70 شخصًا، منهم 51 عيناتهم سلبية، وننتظر نتيجة البقية”.