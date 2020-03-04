شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شركة صينية تطلق ساعة ذكية تدوم 30 يوماً بشحنة واحدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 مارس 2020 متابعات_الخليج 365 أطلقت شركة "موبفوي" ساعتها الذكية TicWatch Pro الجديدة بسعر يبلغ نحو 260 دولاراً.

Advertisements وأوضحت الشركة الصينية أن ساعتها الذكية TicWatch Pro الجديدة ينبض بداخلها المعالج كوالكومSnapdragon Wear 2100 وتمتاز بذاكرة عشوائية سعة 1 غيغابايت، مع ذاكرة رئيسية سعة 4 غيغابايت. وفي الوضع "Essential" تعرض الساعة الوقت والتاريخ ومعدل ضربات القلب وعدد الخطوات المقطوعة لمدة تصل إلى 30 يوماً بشحنة واحدة. وتمتاز الساعة بشاشة مزدوجة قياس 1.39 بوصة، مع زجاج الحماية Corning Gorilla Glass 3.

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