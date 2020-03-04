تسجيل أول حالة وفاة في دولة عربية بسبب "كورونا"

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty العراق سجل أول حالة وفاة بكورونا

بعد أشهر من ظهور "كورونا" في مدينة ووهان الصينية، شهدت دولة عربية أول حالة وفاة بسبب الفيروس المستجد، لتضاف إلى أكثر من 3200 حالة وفاة حول العالم.

وسجل العراق أول حالة وفاة بفيروس كورونا "المستجد" على مستوى العالم العربي، الأربعاء، حيث قالت إدارة الصحة المحلية في محافظة السليمانية إن رجلا مسنا توفي جراء المرض.

وأعلن العراق اكتشاف 31 حالة إصابة بالفيروس حتى الآن، وهم طالب إيراني عاد لبلده بعد ذلك و30 عراقيا زاروا جميعا إيران في الآونة الأخيرة.

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من Sky News Arabia

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وتأتي حالة الوفاة مع ظهور إصابات في البلاد العربية خلال الأيام القليلة الماضية، حيث أعلنت الكويت، الاثنين، تسجيل 10 إصابات جديدة بالفيروس، مما رفع عدد الإصابات المسجلة بالمرض إلى 56 حالة.

كما أعلنت وزارة التربية في دولة الإمارات، تقديم إجازة الربيع للمدارس وتعطيل طلبة المدارس ومؤسسات التعليم العالي بدءا من الأحد المقبل، لمدة 4 أسابيع، بعد تشخيص 6 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، تعود لجنسيات مختلفة.

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وطبقت السعودية قيودا جديدة على دخول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين الذين سافروا إلى خارج دول المجلس خلال الأربعة عشر يوما الماضية، بعد ظهور حالة إصابة.

كما أعلنت قطر ارتفاع عدد الإصابات لديها إلى 8 حالات، وتلغي معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري (ديمدكس 2020) الذي كان مقررا هذا الشهر.