شكرا لقرائتكم خبر عن مستشارة الرئيس الأمريكى الأسبق عقب زيارتها لليمن: اليمنيون ممتنون للدعم السعودى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فندت المستشارة السابقة لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية جورج دبليو بوش لشؤون الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب فرانسيس تاونسند، الادعاءات الكاذبة التى نشرها أحد مستخدمى موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" مستهدفا ترويج شائعات ومعلومات مغلوطة عن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وذلك عقب زيارة المستشارة الامريكية لمحافظة المهرة باليمن والاطلاع على عدة مشاريع تنموية تنفذها المملكة العربية السعودية هناك.
وقالت المستشارة الأمريكية رداً على تلك الادعاءات عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "يؤسفني أن يصلني شعورك هذا بعد مغادرتي للمهرة، كنت أتمنى لو أنك قد عبرت عنه خلال جولتنا في الغيضة".
وأضافت المستشارة: لو أنك شاركتنا أفكارك حول ما ترى أنه من الممكن أن يقدمه البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ليكون أكثر فعالية وأكثر تلبيةً لاحتياجات المهريين، الذين لم أرى منهم خلال الجولة إلا كل الامتنان لدعم السعودية.
يذكر أن المستشارة الأمريكية فرانسيس تاونسند، التقت خلال زيارتها مع وكيل محافظة المهرة للشؤون الفنية المهندس سالم محمد العبودي ومدير البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن فى المهرة المهندس عبدالله باسليمان، والوكيل المساعد لشؤون المرأة الأستاذة خديجة باكريت.
كما زارت المستشارة الأمريكية العديد من المشاريع التنموية التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن فى محافظة المهرة، ومنها: مشروع تأهيل وتطوير مطار الغيضة الدولي، والمركز السعودي لغسيل الكلى، ومشروع إنشاء مركز العمليات والعناية المركزة بمستشفى الغيضة المركزى، ومشروع المدراس التعليمية النموذجية، ومشروع البيوت المحمية الزراعية.
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