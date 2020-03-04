شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة البحرينية: خروج 8 مواطنين من الحجر الصحى الاحترازى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة البحرينية خروج 8 مواطنين من الحجر الصحى الاحترازى بعد استكمالهم لفترة الحجر اللازمة لهم لمدة 14 يومًا، وإجراء كافة الفحوصات المخبرية للتأكد من سلامتهم وخلوهم من فيروس كورونا (كوفيد 19) قبل خروجهم من الحجر، ليصل بذلك عدد الذين خرجوا من الحجر الصحى 20 شخصًا بعد خروج 12 شخصًا فى وقت سابق.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن الوزارة أكدت أن المواطنين الذين تم إخراجهم من الحجر الصحى الاحترازى غالبيتهم من ضمن العائدين من إيران بجانب عدد ممن قدموا من دول موبوءة أخرى.

وأضافت الوزارة أن جميع الحالات الموجودة فى مركز الحجر الصحى الاحترازي، تتم متابعتها بصورة مستمرة تحت إشراف طاقم طبى متخصص، من خلال تقديم الرعاية اللازمة لهم للتأكد من سلامتهم، حفاظاً على صحتهم وصحة الجميع.

وأكدت الوزارة حرصها على تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية فى مراكز الحجر الصحى الاحترازية، بحسب المعايير الدولية التى أوصت بها منظمة الصحة العالمية، ومتابعة تطبيق جميع الإجراءات المتبعة لمكافحة انتشار الفيروس فى المملكة بما يحفظ صحة وسلامة الجميع.

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وكانت وزارة الصحة البحرينية، قد أعلنت اليوم الأربعاء، تعافى أول حالة مصابة بفيروس "كورونا" فى البلاد، لافتة إلى أنه جرى إخراجه من مركز العزل والعلاج بعد تلقيه الرعاية اللازمة.

وذكرت الوزراة - فى بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية "بنا" - أنه تقرر إخراج الحالة بعد إجراء الفحوصات المخبرية والتأكد من خلوها من الفيروس، مشيرة إلى أنها ستواصل متابعة الحالة المتعافية طبيًا بحسب الإجراءات المتخذة بهذا الخصوص، بما يحفظ صحة وسلامة الجميع.

وأوضحت، أن المتعافى هو من العائدين من إيران خلال شهر فبراير الماضى قبل إعلان إيران تفشى الفيروس فى مدنها.

وجددت الوزارة، دعوتها للبحرينيين والمقيمين العائدين من إيران خلال شهر فبراير الماضى التواصل معها لجدولة موعد الفحص.