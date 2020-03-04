جرابلس السورية.. تأييد شعبي لـ "درع الربيع" التركية في إدلب

غازي عينتاب / الخليج 365رئيس المجلس المحلي في جرابلس "عبد خليل":

- في الوقت الذي تخلى العالم عن الشعب السوري، انبرى الشعب التركي العظيم ممثلا بقيادته وجيشه لتلك المهمة النبيلة

- نثمن عاليا الموقف المحق والشجاع الذي اتخذته القيادة التركية للتواجد العسكري والإنساني بين أبناء شعبنا

- ندعو الله بالظفر والفتح المبين لأبطال درع الربيع

أعرب قادة رأي في مدينة جرابلس السورية التي تم تطهيرها من الإرهاب في عملية "درع الفرات"، عن تأييدهم لعملية "درع الربيع" في إدلب.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد، الأربعاء، في مبنى المجلس المحلي بجرابلس، حيث توجّهوا بالدعاء للجنود المشاركين في العملية العسكرية.

شارك في الاجتماع عدد كبير من قادة الرأي وممثلي منظمات المجتمع المدني السورية.

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وصرح رئيس المجلس المحلي في جرابلس "عبد خليل" باسم المجتمعين، أن أكثر من 4 ملايين سوري في حلب وإدلب يواجهون خطر الإبادة الجماعية من قبل نظام الأسد وإيران وروسيا.

وأضاف خليل: "في الوقت الذي تخلى العالم عن الشعب السوري، انبرى الشعب التركي العظيم ممثلا بقيادته وجيشه لتلك المهمة النبيلة معتمداً في تواجده على الشرعية التي منحهم إياها الشعب السوري حين رحب بهم وطالبهم بذلك التواجد مرارا وتكرارا لإنقاذ حياة بقية أبنائه من تلك المجازر والإبادة المتواصلة استنادا لروابط الدم والدين والتاريخ والجغرافية الواحدة بين الشعبين".

وأردف: "إننا كممثلين لقوى الثورة والفعاليات الشعبية السورية نثمن عاليا الموقف المحق والشجاع الذي اتخذته القيادة التركية للتواجد العسكري والإنساني بين أبناء شعبنا في مدنهم وبلداتهم المحررة لإنقاذ ملايين المدنيين من القتل والإبادة الجماعية التي مارسها الأسد وميليشياته على شعبنا وما يزال".

وفي إشارة إلى تأييدهم لعملية درع الربيع، قال: "إننا ندعو الله بالظفر والفتح المبين لأبطال درع الربيع آملين أن تكون بداية لربيع سوري جديد ونهاية لعشر سنوات سود عجاف".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.