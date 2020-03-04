صحيفة الخليج الالكترونية

توفر الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين عبر موقعها الإلكتروني «بوابة التوظيف»، وظيفة شاغرة للرجال والنساء للعمل بالهيئة بمدينة الرياض.

وتأتي الوظيفة بمسمى «أخصائي اختبارات»، بشرط أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية،. وحاصل على درجة الدبلوم في تخصص مناسب لمهام الوصف الوظيفي، بخبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.

ويتاح التقديم من الآن، وينتهي الأربعاء بتاريخ ٢٥ مارس، على أن يتم التقديم من خلال الرابط التالي من هنــــــــــا .