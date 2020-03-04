نائب وزير الحج : إيقاف العمرة للمواطنين والمقيمين لا يشمل أهل مكة

صحيفة الخليج الالكترونية قال عبدالفتاح مشاط نائب وزير الحج والعمرة إن قرار إيقاف الدخول لمكة للعمرة للمواطنين والمقيمين لا يشمل أهل مكة المكرمة ولا الزائرين لها. وأوضح بأن إيقاف أداء العمرة للمواطنين والمقيمين يُقصد به القادمون من خارجها، لكنها مفتوحة للزائرين من داخل المملكة.

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