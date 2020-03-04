إعتباراً من الجمعة .. تقلبات جوية على معظم مناطق المملكة

صحيفة الخليج الالكترونية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تقلبات جوية تؤثر على معظم مناطق المملكة.

وقالت الهيئة: إن التقلبات ستتضمن نشاطًا للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، ابتداءً من بعد غد الجمعة إلى الاثنين .

وأضافت: تشهد المدينة المنورة تدنيًا في الرؤية الأفقية (خاصة على الأجزاء الشرقية) من الجمعة إلى الاثنين، وتشهد الرياض والقصيم تدنيًا في الرؤية الأفقية من الجمعة إلى الأحد، فيما تشهد حائل والحدود الشمالية عاصفة ترابية تؤدي إلى شبه انعدام للرؤية الأفقية يومي الجمعة والسبت.

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وأردفت “الأرصاد”: تشهد الشرقية عاصفة ترابية تؤدي إلى شبه انعدام للرؤية الأفقية خاصة على الأجزاء الشمالية منها من الجمعة إلى الأحد، فيما تشهد الجوف عاصفة ترابية تؤدي إلى شبه انعدام للرؤية الأفقية يومي الجمعة والسبت.

وتابعت: تشهد تبوك عاصفة ترابية تؤدي إلى شبه انعدام للرؤية الأفقية مع ارتفاع في الأمواج على الأجزاء الساحلية يومي الجمعة والسبت، بينما تشهد مكة المكرمة ونجران تدنيًا في الرؤية الأفقية يومي الأحد والاثنين.

وقالت “الأرصاد”: تتأثر معظم مناطق المملكة بارتفاع طفيف في درجات الحرارة العظمى يوم الجمعة، ويتوقع أن تنخفض درجات الحرارة من مساء يوم السبت على مناطق شمال وغرب المملكة ثم وسط وشرق المملكة.

وأضافت: تتهيأ الفرصة لهطول أمطار خفيفة يومي الجمعة والسبت على أجزاء من “الحدود الشمالية والجوف وتبوك”، وكذلك على مرتفعات منطقتي عسير وجازان.