شكرا لقرائتكم خبر عن «وقاية» يحذر من السفر إلى دولتين أوربيتين بسبب تفشي «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حذر المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها “وقاية”، اليوم (الأربعاء)، المواطنين من المسافرين إلى فرنسا وألمانيا، داعيا إياهم بالتريّث في السفر إلى هناك لغير الحاجة، وذلك نظراً لتسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد.
وأوصى المركز، بالتريّث قبل السفر طالما أنه ليس هناك حاجة ماسة في الوقت الراهن، بعد تسجيل حالات إصابة بالفيروس هناك وحفاظاً على صحتهم.
كانت هذه تفاصيل خبر «وقاية» يحذر من السفر إلى دولتين أوربيتين بسبب تفشي «كورونا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.