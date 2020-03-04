شكرا لقرائتكم خبر عن «وقاية» يحذر من السفر إلى دولتين أوربيتين بسبب تفشي «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذر المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها “وقاية”، اليوم (الأربعاء)، المواطنين من المسافرين إلى فرنسا وألمانيا، داعيا إياهم بالتريّث في السفر إلى هناك لغير الحاجة، وذلك نظراً لتسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأوصى المركز، بالتريّث قبل السفر طالما أنه ليس هناك حاجة ماسة في الوقت الراهن، بعد تسجيل حالات إصابة بالفيروس هناك وحفاظاً على صحتهم.