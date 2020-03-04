شكرا لقرائتكم خبر عن مقطع متداول.. هروب عاملة من منزل كفيلها برفقة قائد سيارة أجرة في الرياض والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يوثق لحظة هروب عاملة منزلية من منزل مكفولها.
ويظهر في الفيديو سيارة أجرة “ليموزين” تتوقف فجأة أمام أحد المنازل، بينما تخرج عاملة من المنزل وتركض نحو الليموزين، حاملة في يدها حقيبة صغيرة.
فيما أوضحت مصادر أن العاملة مستقدمه حديثًا إلى المملكة، وأنها هربت من منزل كفيلها بالرياض، بالتنسيق مع سائق سيارة الأجرة الذى كان ينتظرها أمام المنزل.
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