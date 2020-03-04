شكرا لقرائتكم خبر عن يغفله الكثيرون.. تعرَّف على أهم شرط للتسجيل في مبادرة «سند الزواج» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح برنامج سند محمد بن سلمان العديد أنه للاستفادة من مبادرة سند الزواج، فإنه يلزم اجتياز دوري الوعي المالي وهو شرط قد يغلفه الكثيرون من الذين يريدون التسجيل في المبادرة.

وبحسب شروط سند الزواج وحرصًا على تحقيق وتعظيم الأثر ومساندة الفئة المستهدفة، فإن آلية اختيار المستحقين منها أن يكون الزوج والزوجة سعوديي الجنسية، وأن يكون الزواج الأول للرجل، وأن يكون سنه ما بين (21- 40) سنة وللزوجة ما بين (18- 40) سنة.

كما وضع سند الزواج شروطًا أخرى للتقديم، منها أن يكون المتقدم حاصلًا على الثانوية العامة كحد أدنى، وأيضًا أن يكون الزواج الأول للرجل، بالإضافة إلى ألا يكون قد مضى على عقد الزواج أكثر من سنة من تاريخ التقديم.

ويمكن التسجيل للاستفادة من مبادرة سند الزواج من خلال الرابط التالي: (هنا)، ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية:

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– زيارة الموقع الإلكتروني لبرنامج سند محمد بن سلمان.

– اختيار صفحة مبادرة سند الزواج.

– التأكد من مطابقة المتقدم للشروط والمعايير.

– إنشاء حساب وإدخال البيانات.

– اجتياز دورة الوعي المالي.

– انتظار رسالة اعتماد الطلب.