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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تويتر تفرض على موظفيها العمل من المنزل احترازا من كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 مارس 2020
الخليج 365 - متابعات
وجهت إدارة موقع "تويتر" عملاق التواصل الاجتماعي، موظفيها في كل من اليابان وهونغ كونغ وكوريا الجنوبية، بعدم الحضور إلى المكاتب والعمل من المنزل.
وأوضحت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية، أن "تويتر" وجه الأمر لموظفيه، الاثنين، بسبب القيود التي فرضتها سلطات الدول المذكورة سلفا، في محاولة لمنع انتشار أكبر للفيروس.
وفي هونغ كونغ 98 إصابة وحالتا وفاة من جراء "كورونا"، أما اليابان فلديها 254 إصابة و6 وفيات، وفي كوريا الجنوبية هناك 4812 إصابة و22 وفاة.
وارتفع عدد الوفيات في الولايات المتحدة إلى 9، وسجلت وزارة الصحة الإسرائيلية 3 إصابات جديدة، و38 حالة وفاة جديدة في الصين.
وسجلت بولندا وتونس أول حالة إصابة بفيروس كورونا.
وفي نفس السياق قالت وزارة الصحة البحرينية، إن الحالات المسجلة بفيروس كورونا في البحرين مستقرة.
وعلى صعيد آخر اشترطت دولة الكويت على مواطني دول عدة الحصول على شهادة صحية تثبت عدم إصابتهم بفيروس "كورونا" قبل دخول البلاد.
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