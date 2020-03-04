ست إصابات جديدة بفيروس كورونا في الإمارات

أبوظبي: أعلنت وزارة الصحة الإماراتية تسجيل ست إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد لأشخاص من جنسيات مختلفة احتكوا بحالتين تم تشخيصهما خلال سباق طواف الإمارات الذي تم إلغاء آخر مرحلتين منه.
وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية ان المصابين هم روسيان وإيطاليان وألماني وكولومبي "تم التعرف عليهم من خلال فحص المخالطين للإصابتين اللتين تم الإعلان عنهما في سباق دراجات طواف الإمارات".
وألغيت المرحلتان الأخيرتان بعد تشخيص إصابة فنيين من احد الفرق المشاركة، ما دفع السلطات الى وضع عشرات المتسابقين والفنيين وغيرهم في حجر صحي في فنادق بأبوظبي.
وسمح لافراد بعض الفرق بالمغادرة، لكن العديد من الأشخاص لا يزالون قيد المراقبة. وارتفع عدد الإصابات المسجلة في الامارات الى 27 بينها خمس حالات أعلنت السلطات شفاءها.
واتخذت السلطات إجراءات احترازية عديدة آخرها تعليق الدراسة في المدارس والمؤسسات التربوية الأخرى الحكومية والخاصة لمدة اربع أسابيع ابتداء من الأحد المقبل.
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