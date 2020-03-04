تطبيق جديد للطقس يحذرك من الأمطار والعواصف قبلها بنصف ساعة

دبي - بواسطة محمد فارس © أرشيفية أرشيفية

كتب- وكالات:

تأتي جميع الهواتف الذكية بتطبيق أساسي مع نظام التشغيل، لاستعراض حالة الطقس، غير أن هذه التطبيقات لا تقدم إلا معلومات عامة وأحيانا أقل دقة عن حالة الطقس.

وتزدحم متاجر التطبيقات على أندرويد وآيفون بالتطبيقات التي تقدم خدمة الطقس، ويعد تطبيق Weather Forecast هو أحد أفضل هذه التطبيقات لأنه يقدم ميزات قوية في عرض حالة الطقس الحالية ولسبعة أيام قادمة.

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يعرض التطبيق البيانات المتعلقة بدرجة الحرارة الحالية، ودرجة الحرارى الكبرى والصغرى، واتجاه الرياح وسرعتها، ونسبة الرطوبة، ونسبة السحب، ومسافة الرؤية، مؤشر الأشعة فوق البنفسجية والضغط الجوي، إضافة إلى قسمين للتنبؤات الأول لحالة الطقس على مدار الساعة وطوال اليوم، والثاني لحالة الطقس خلال الأسبوع التالي مع تفاصيل كاملة.

الأهم من ذلك أن التطبيق يقدم لمستخدميه نصائح حول طبيعة الملابس المناسبة لحالة الطقس قبل مغادرة المنزل مع إنذارات لدرجات الحرارة المرتفعة أو المنخفضة، وتحذيرات من تساقط المطر أو هبوب العاصفة قبل وقوعها بنصف ساعة.

ويتوافر التطبيق لهواتف أندرويد على متجر جوجل بلاي، وليس معلوما موعد توافره لهواتف آيفون.