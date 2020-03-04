هل يصطدم بنا؟.. كويكب بحجم جبل إفرست يقترب من الأرض

كتب- وكالات:
أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، أن كويكبا بحجم جبل إفرست يتحرك في مسار يقترب من الأرض الشهر المقبل، ولا يستبعد العلماء اصطدامه بكوكبنا.
ويصل عرض الكويكب إلى نحو 4 كيلومترات، ومن المتوقع مروره على مسافة نحو 5 ملايين كيلومتر، بسرعة نحو 30 ألف كيلومتر في الساعة، ولا تعد هذه المسافة بعيدة عن الأرض بالمقاييس الفلكية.
كانت وكالة ناسا اكتشفت الكويكب في العام 1998، ووصفته بأنه "كبير بما يكفي لإحداث تأثيرات عالمية" إذا ضرب الأرض.
الموعد المتوقع لأقرب مسافة بين الكويكب والأرض هو فجر يوم 29 أبريل. وقال ستيفن برافدو، مدير مركز دراسات الأجسام القريبة من الأرض التابع لناسا، في بيان إن اكتشاف الكويكب تم بواسطة استخدام أحدث أجهزة الحوسبة وتحليل البيانات.
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