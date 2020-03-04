شكرا لقرائتكم خبر عن عمان: الحالات الثلاث الأخيرة المصابة بفيروس كورونا كانوا فى إيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العمانية أن الحالات الثلاث الأخيرة المصابة بـ "كورونا" كانوا في إيران، لافته إلى أنه تم شفاء حالتين مصابتين بـ "كورونا" فيما ارتفع عدد المصابين إلى 15 حالة، وفق ما ذكرته فضائية العربية في خبر عاجل لها.

وكانت سلطنة عمان أعلنت عن 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا أمس الثلاثاء، وفى وقت سابق أعلنت منظمة الصحة العالمية أخر إحصائية لفيروس كورونا حول العالم هى 87137 ألف حالة على مستوى العالم، و1739 حالة جديدة، أما فى الصين فقد تم الإعلان عن 79968 ألف إصابة مؤكدة، و579 حالة جديدة، كما تم الإعلان عن 2873 حالة وفاة (35 حالة جديدة)، اما خارج الصين فهناك 7169 إصابة مؤكدة، و1160 إصابة جديدة، وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن هناك 58 دولة وصل اليها الفيروس، وأصاب 5 دول جديدة، موضحة أن الوفيات بلغت 104 حالة وفاة خارج الصين، و18 حالة جديدة.

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وفى الصين قالت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين صباح اليوم الثلاثاء، إن البر الرئيسي الصينى سجل 125 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، انخفاضا من 202 حالة فى اليوم السابق، وبذلك يصل إجمالى حالات الإصابة فى البر الرئيسى حتى الآن إلى 80151 حالة، وبلغ عدد الوفيات فى البر الرئيسى الصينى 2943 بحلول نهاية الاثنين بزيادة 31 حالة وفاة عن اليوم السابق، وسجل إقليم هوبى بؤرة تفشى الفيروس 31 حالة وفاة جديدة منها 24 فى ووهان عاصمة الإقليم.

فيما انخفض النشاط الصناعى فى الصين إلى مستويات قياسية الشهر الماضى، حيث قالت مجموعة Caixin الإعلامية إن مؤشر مشتريات التصنيع في الصين هبط إلى 40.3 في فبراير منخفضًا عن 51.1 في يناير وهي أقل المعدلات منذ عام 2004، وفقا لما نشرته شبكة سي إن إن.