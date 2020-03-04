شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تعلن اكتشاف 4 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الجزائرية، اليوم، اكتشاف أربعة حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) ليرتفع بذلك العدد الإجمالى للمصابين إلى 12 حالة مؤكدة، وقالت وزارة الصحة الجزائرية فى بيان لها اليوم إن "التحقيق الوبائى ما زال مستمرا لمعرفة وتحديد هوية كل الأشخاص الذين كانوا فى اتصال مع المواطن الجزائرى وابنته المقيمان بفرنسا اللذين نقلا المرض إلى العائلة بالجزائر.

يذكر أن، عدوى الفيروس قد انتقلت من مواطن جزائرى بالغ من العمر 83 سنة وابنته المقيمان بفرنسا واللذين اقاما فى الجزائر من 14 الى 21 فبراير الماضى مع أسرتهما فى ولاية البليدة (شمال)، والتى تأكدت اصابتهما بفيروس كورونا بعد عودتهما الى فرنسا فى 21 فبراير الماضي.

وأكدت الوزارة، أن نظام اليقظة والتأهب الذى أقرته يبقى سارى المفعول، فيما تظل الفرق الطبية فى أقصى مستويات التأهب لمواجهة أى طارئ.

و كانت وزارة الصحة الجزائرية، قد أعلنت فى بيان يوم أمس الثلاثاء، عن ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" فى البلاد إلى 8 حالات.

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ووفقا لبيان الوزارة، فإن المصابين الثمانية منهم 7 جزائريين من أسرة واحدة، والحالة الثامنة لرجل إيطالى.

فى نفس الإطار، قررت وزارة النقل التونسية تحويل الرحلات الجوية القادمة من إيطاليا نحو المحطة الجوية (2) لمطار تونس قرطاج الدولى، وذلك فى إطار الإجراءات الاستثنائية التى تتخذها البلاد للوقاية من انتشار فيروس كورونا، ولا سيما بعد ظهور أول حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، أمس الاثنين، لتونسى قادم من إيطاليا.

وذكرت الوزارة فى قرارها، اليوم الثلاثاء، أن تحويل الرحلات القادمة من (روما وميلانو والبندقية وبالارمو وبولونيا)، مع الإبقاء على رحلات المغادرة من المحطة الرئيسية للمطار.